Tips voor een dagje varen op de Amsterdamse grachten

Marcel Wickel van Mokumboot legt uit dat hij bootverhuurders altijd de vaarregels uitlegt. "Wij verhuren kleine aluminium boten die je zelf mag varen." Als tip geeft hij mee om vooral ook de tijd te nemen als je gaat varen. "Wij merken altijd dat mensen zelf varen veel leuker vinden dan dat ze in eerste instantie verwachten."

Olifanten en giraffen spotten vanaf de boot

Volgens Wickel zijn er veel mooie routes door en om de stad, niet alleen over de drukke Wallen of grachten. "Vaar bijvoorbeeld eens via de Plantage-route langs Artis en je ziet de olifanten en giraffen lopen."

Het bedrijf voelt zich verantwoordelijk over aan wie ze een boot verhuren. "Zo hebben we weleens mensen geweigerd, omdat te zien was dat ze onder invloed waren. Dat komt zelden voor bij mensen die vooraf reserveren hoor, het gebeurt eerder bij jongeren of groepen die spontaan bij ons langslopen."

De gemeente Amsterdam snapt ook dat het leuk is om te varen door de stad. "Geniet van de boottocht en onze mooie stad, maar hou altijd rekening met bewoners en andere bezoekers", zegt Wouter Keuning, woordvoerder van de gemeente.

Alle routes en regels op je smartphone

Volgens hem gaan veel mensen gewoon lekker varen zonder erbij stil te staan dat er überhaupt regels zijn. "De meeste boetes die wij geven, zijn die voor geluidsoverlast. Het lijkt erop dat die overlast stijgt, want er komen meer meldingen binnen. Daar speelt natuurlijk ook het langaanhoudende mooie weer een rol bij."

Keuring raadt mensen die voor het eerst in een boot stappen aan om vooral de Vaar-app van Waternet te downloaden. "Hierop staan vaarroutes, vaarregels en de laatste informatie." Ook handig is de drukte indicator, waarop je per gracht kunt checken of het er rustig of druk is.

Fikse boete bij geluidsoverlast

Waternet is de instantie in Amsterdam die de grachten, kanalen en rivieren in Amsterdam onderhoudt. Maar de instantie houdt zich met het warme weer ook bezig met handhaving op het water. Zo kun je een fikse boete van 140 euro verwachten als je gesnapt wordt bij geluidsoverlast.

Finn van Hemert Stakenburg van Eco Boats Amsterdam maakt zich er daarom ook hard voor dat men op de hoogte is van de regels en zich daaraan houdt. "Zowel voor de omwonenden als voor onze vergunning, maar ook voor de veiligheid van de huurder en medevaarweggebruikers."

Grote boten hebben voorrang

Volgens Van Hemert Stakenburg is het netjes om grote boten voor te laten gaan en op te passen voor de rondvaartboten. "Deze hebben meer tijd en ruimte nodig om zich te manoeuvreren. Ga ook niet zomaar varen over het IJ en voor Centraal Station, dat is gewoon gevaarlijk."

Natuurlijk zijn er ook andere tips voor een dagje varen met dit mooie weer. "Smeer je goed in en neem je zonnebril mee", zegt Jan Pieter Groeneveld van Boaty Bootverhuur. "Blijf ook altijd goed rechts houden en vaar defensief."

Hij sluit af met het advies om niet te vergeten vooraf een boot te reserveren. Anders zou je deze zomer nog weleens naast het net kunnen vissen.

Officiële vaarregels gemeente Amsterdam De maximale snelheid is zes kilometer per uur, met uitzondering van de IJ-haven, de Amstelroute en Kostverlorenvaarroute waar je maximaal 7,5 kilometer per uur mag

Het is verboden om bij het aanmeren anderen dingen te gebruiken dan die daarvoor bedoeld zijn. Zoals haalkommen, bolders en meerpalen

Het is verboden om aan te meren op zo’n manier dat anderen er last van hebben. Het mag ook niet onder bruggen

Op sommige vaarwegen geldt eenrichtingsverkeer. Een brug met een rood-wit-rood bord ervoor betekent dat je er niet in mag varen

Varen tijdens de schemering of in het donker moet met de bootverlichting aan

Het is verboden om met alcohol op een boot te besturen

