Op deze plekken in Amsterdam kijk je de finale van het WK voetbal

Café Tapmarin

Bezoekers van Café Tapmarin in de Nieuwe Pijp juichen traditioneel voor Oranje, maar ook tijdens de WK-finale zonder Nederland hoor je de 'ooh's' en 'aah's' tijdens de negentig minuten durende wedstrijd. Het café kiest geen partij, maar richt zich op een westrijd met "alleen maar winnaars".

Waar: Van Woustraat 130

Wanneer: 15 juli van 17.00 tot 20.00 uur

Q-Factory

Bij Q-Factory in Oostpoort kunnen bezoekers de finale live op een groot scherm volgen. Bezoekers kunnen zien of de beker meegaat met 'Les Bleus' of de Kroaten, die voor het eerst in een WK-finale staan. Speciaal voor deze wedstrijd zal de chefkok het Franse gerecht coq au vin klaarmaken. Voetbalfans die van de Franse keuken willen genieten, wordt aangeraden op tijd te komen.

Waar: Atlantisplein 1

Wanneer: 15 juli van 17.00 tot 23.00 uur

Amsterdam Roest

In Amsterdam Roest op Oostenburg kunnen voetbalfans met een gerust hart een van de twee Europese landen steunen. Volgens de organisator is het WK nu nog leuker, aangezien we niet meer teleurgesteld kunnen raken en geen bushokjes hoeven te vernielen. Het café in Oost zet tijdens de finale extra tafelvoetbaltafels in, zodat kijkers zich niet hoeven te vervelen.

Waar: Jacob Bontiusplaats 1

Wanneer: 15 juli van 17.00 tot 20.00 uur

LAB 111

De WK-finale is ook in de bioscoop te zien. In LAB 111 in de Helmersbuurt wordt de WK-wedstrijd in Zaal 1 op een scherm van 7 bij 4 meter vertoond. In restaurant Strangelove Amsterdam worden bijpassende snacks en drankjes uit de twee rivaliserende landen geserveerd.

Waar: Arie Biemondstraat 111

Wanneer: 15 juli van 17.00 tot 20.00 uur

Meneer Nieges

Kroaten kunnen terecht bij Meneer Nieges, want het café steunt de voetbalclub uit de Balkan. Voetbalfans wordt aangeraden volledig in het rood-wit gekleed te gaan. Bezoekers die er nog iets willen eten, kunnen tot 14.30 uur terecht voor de lunchkaart. Daarna gaan de deuren open voor supporters van Kroatië.

Waar: Westerdoksdijk 40H

Wanneer: van 17.00 tot 20.00 uur