Niet wandelen maar dansen: Vierdaagsefeesten uitgelicht

Het Valkhof Festival is al jaren synoniem aan een muzikale ontdekkingsweek met toonaangevende nationale en internationale acts. Een week lang kunnen bezoekers hier hun hart ophalen met ruim 120 gratis acts in het Valkhofpark. Vier muziekkenners vertellen welke acts zij het bekijken waard vinden.

Avond vol Nederlands hiphoptalent op de dinsdag

"Dit festival wil je als liefhebber natuurlijk niet missen", zegt Robert Meijerink, programmeur bij Poppodium Doornroosje. "Als je van punkrock houdt, moet je op maandag 16 juli Parquet Courts gaan zien." Het is een geliefde band binnen het garagecircuit. Dit jaar is hun plaat Wide Awake! uitgebracht. Het nummer Wide Awake was in het voorjaar een 3FM Megahit.

"Hiphopfans komen op dinsdag 17 juli aan hun trekken met de Nederlandse rappers Jacin Trill, Leafs en Ray Fuego op het programma. Het is een avond die mede tot stand is gekomen door ons lokale hiphopcollectief Brotherhood, dat zelf ook rondom de liveoptredens hiphop draait", aldus Meijerink.

Als extra tip noemt hij de muzikale programmering tijdens theaterfestival Festival Op 't Eiland. "Naast theatershows staan hier 's avonds ook leuke bands zoals Tim Knol, JOHAN, Wild Romance en Thijs Boontjes."

“Voor de gezelligheid moet je niet naar Chelsea Wolfe gaan.” Sander Van Dalsum, Noisey

"Voor de gezelligheid moet je niet naar Chelsea Wolfe gaan", zegt Noisey-redacteur Sander Van Dalsum met een knipoog. "Wel voor de intense stem van deze singer-songwriter, het pikzwarte gitaarspel en het gevoel dat je een van donkerste scènes van regisseur David Lynch bent ingestapt." Deze hardrockkoningin staat zondag 15 juli op het Arc Podium.

Een portie punk en rock met Ploegendienst en Korfbal

Voor een portie punk en rock verwijst Van Dalsum naar Ploegendienst op vrijdag 20 juli en Korfbal op maandag 16 juli. "De rockmuziek van Korfbal is ondeugend. Tijdens de keren dat ik ze live zag, stak dit het publiek zodanig aan dat meer dan eens een moshpit ontstond. Over punkband Ploegendienst kan ik kort zijn: ga erheen als je een pak rammel verdient."

De naam Jacin Trill komt wederom voorbij: "Een show van hem bijwonen, is goed voor iedereen die een chronisch tekort heeft aan blijdschap. De koning van Happyland, Hoorn en Nederlandse hiphop maakt liedjes die vol zitten met hoge stemmetjes en aanstekelijke refreinen."

“Deze Nieuw-Zeelander heeft misschien wel de mooiste stem van het festival.” Robin Oostrum, 3voor12 Gelderland

Volgens Robin Oostrum, muziekredacteur van 3voor12 Gelderland, kun je de eerste helft van de WK-finale aanstaande zondag maar beter overslaan. "Genoemd naar schrijver Robert Lewsberg, speelt dan de Rotterdamse band Lewsberg: een van de leukste nieuwe rockbands uit ons land. De rammelende gitaren worden bij elkaar gehouden door catchy baslijnen en de praatzang van Arie van Vliet. Precies zoals de Velvet Underground dat ooit zo goed kon."

Fans van op country geïnspireerde popliedjes moeten wat hem betreft ook die zondag een kijkje nemen bij Marlon Williams. "Deze Nieuw-Zeelander heeft misschien wel de mooiste stem van het festival. Met zijn tweede plaat Make Way For Love, gemaakt na het stuklopen van zijn relatie met muzikant Aldous Harding, komt zijn hartenzeer behoorlijk stevig binnen."

Foute dansbare synthpop uit de jaren tachtig

Tenslotte tipt Oostrum nog Donny Benét voor op de maandag. "Verwacht foute, dansbare synthpop van 'The Don'." Oostrum omschrijft hem als een soort verloren zoon van Phil Collins en Ron Jeremy, maar dan uit Australië. "Deze man zou weleens de grootste en foutste festivalhype van 2019 kunnen worden."

“BODEGA is een van de opwindendste acts die naar Valkhof komt.” Ricardo Jupijn, The Daily Indie

Ook The Daily Indie-hoofdredacteur Ricardo Jupijn geeft deze Australiër als tip mee. "Hij is de 'guru of smooth' en maakt voortreffelijke work-outmuziek waar ze in de jaren tachtig jaloers op geweest zouden zijn", ligt Jupijn toe. Eerder dit jaar bracht Donny Benét nog zijn nieuwe album The Don uit. "Een plaat geschikt voor iedereen die zich in de videoclip van Wham!'s Club Tropicana wil wanen."

Opzwepend, maar van een totaal ander kaliber, is volgens hem ook de muziek van BODEGA. "Deze Amerikaanse band verzorgt woeste en vlijmscherpe artpunk, een van de opwindendste en energiekste acts die dit jaar naar Valkhof komt. Met pompende bas- en drumpartijen, maatschappijkritische teksten en nonchalante praatzang."

De experimentele smeltkroes van Algiers

Een band die volgens Jupijn zeker wat meer aandacht verdient, is Algiers. "Veel intenser, veelzijdiger en vernieuwender kom je zelden tegen. Deze band maakte twee experimentele albums vol dystopische soul waarop gospel, punk, freejazz, elektro, rock, soul en noise in één grote massa worden gesmeten. Niet te missen voor wie tijdens Valkhof iets nieuws wil ontdekken!"

De Vierdaagsefeesten en Valkhof Festival beginnen op 14 juli en duren tot met 20 juli. Alle concerten zijn gratis toegankelijk, met uitzondering van de concerten in de Stevenskerk. Heb jij nog meer tips? Vul deze dan aan door een reactie achter te laten onder het artikel.