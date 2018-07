Waarom mensen voor hun plezier 200 kilometer lopen

Brandweerman Raymond Megens (36) ziet de Vierdaagse als "nulmeting". Naast zijn drukke werkzaamheden bij het korps en zijn eigen bedrijf houdt hij weinig tijd over om te sporten. "Het is een mooi moment om te kijken waar je fysiek staat. Kan mijn lichaam het nog aan om vier keer 50 kilometer te wandelen?"

De Nijmegenaar loopt voor de 25e keer mee. Sinds zijn eerste mars sloeg hij geen enkele editie over. "De sfeer is voor mij veruit het belangrijkst. En die is tijdens de Vierdaagse zo uniek en speciaal. Het is niet te beschrijven. Je moet dat gewoon een keer hebben meegemaakt."

In hetzelfde schuitje

Megens start elk jaar alleen. "Maar ik ben verre van alleen; ik loop met 40.000 anderen. Iedereen praat met elkaar en is er voor elkaar. Wanneer je ziet dat een collega-loper er doorheen zit, dan help je diegene over dat punt heen: 'Kom op, nog even volhouden!' Iedereen heeft het zwaar, je zit in hetzelfde schuitje."

De brandweerman beleefde zijn mooiste Vierdaagse-moment tijdens de minst mooie editie. In 2006 werd de mars al na een dag afgelast vanwege aanhoudende hitte. "Mensen bleven elkaar tijdens die eerste dag helpen, steunen, koelen en adviseren. Alles ging zo in harmonie. Ik zal dat nooit vergeten."

'Dit kan niet iedereen'

De Arnhemse student Ilse Arntz (22) was tijdens de Vierdaagse vooral lángs de wandelroute vinden om haar tante aan te moedigen. "Ieder jaar weer dacht ik: ik moet dit ook een keer doen. Maar ik bleef de voorkeur geven aan de zomerfeesten. Totdat mijn vader voorstelde om samen te gaan."

Ze is erop gebrand een prestatie neer te zetten. "Dit is een uitdaging die niet iedereen aankan. Ik wil aan mezelf bewijzen dat ik 160 kilometer kan lopen."

Arntz heeft hard getraind. "De rondjes werden steeds groter. Van 10, naar 15, naar 30 kilometer. Wat vooral opviel, was de tijd die het me kostte. Als ik om 7.30 uur wegging van huis, was ik aan het eind van de middag pas weer thuis."

​Positieve energie

Toch begon de studente het wandelen steeds meer te waarderen. "Ik merk dat ik er veel positieve energie uit haal. Zo betrap ik mezelf erop dat ik tijdens het wandelen nadenk over hoe goed ik het heb. Het wandelen doorbreekt de sleur en geeft me de rust en tijd om alles op een rijtje te zetten."

Arntz wil ook na de Vierdaagse blijven wandelen. "Deze trainingen hebben in die zin wel mijn ogen geopend."

“Mensen die niet goed voorbereid zijn ervaren op tweede dag hoe heftig het is.” Belinda van der Gaag, woordvoerder Rode Kruis

Dag des oordeels

In 2017 stopte bijna 4 procent van de deelnemers op de tweede dag met het wandelen van de Vierdaagse. Het lijkt, in vergelijking met uitvalcijfers op andere dagen (0,8 tot 2,5 procent), daarom een extra moeilijke dag voor deelnemers; een dag des oordeels.

Dat is met name een psychische kwestie, stelt Belinda van der Gaag, woordvoerder van het Rode Kruis. "Mensen die niet goed voorbereid zijn, houden één dag vaak wel vol. Pas op die tweede dag ervaren ze hoe heftig het eigenlijk is. De gedachte dit nog drie dagen vol te moeten houden, nekt veel mensen."

Zonnesteek

Een andere grote veroorzaker van uitval is het oplopen van een blessure. Gedurende het hele evenement zijn er zo’n 750 vrijwilligers van het Rode Kruis op de been voor het behandelen van deze kwetsuren.

De grootste boosdoener is de blaar, zegt Van der Gaag. "Vorig jaar heeft het Rode Kruis er 16.551 behandeld en afgeplakt. We kunnen niet altijd alle pijn wegnemen. Het hangt heel erg van het karakter af of iemand door blijft lopen."

Veel letsel is weergevoelig. "Bij nat weer worden schoenen en sokken nat, waardoor er eerder blaren ontstaan. Bij warm weer komen we soms zwaarder letsel tegen, zoals uitdroging of een zonnesteek."

Voor onder andere 16.551 blaren gebruikte Het Rode Kruis tijdens Vierdaagse in 2017 20 km tape

30.000 handschoenen

20 liter jodium

30 liter kamferspiritus (voor schoonmaken voeten)

7750 mesjes om blaren te prikken

35.000 gaasjes

7600 wattenstaafjes