Weekend in Groningen: Buitentheater, poëzie en Noorderzon Talks

Valavond

Theatergroep Het Houten Huis staat tot en met zondag elke avond in het Stadspark met de buitenvoorstelling Valavond. Een voorstelling over een groep mensen die het recht op slaap wordt ontnomen. Valavond start om 22.00 uur.

Waar: Stadspark

Wanneer: 12 tot en met 15 juli

Prijs: €16,- voor volwassenen

Dichters in de Prinsentuin

Met meer dan tachtig dichters en 2500 bezoekers uit binnen- en buitenland is Dichters in de Prinsentuin het grootste openlucht poëziefestival van Nederland en Vlaanderen. Drie dagen lang zijn er her en der in de stad voordrachten. Op het theeveld en in de loofgangen van de Prinsentuin kan de bezoeker genieten van werken van onder andere Bart Moeyaert, Lévi Weemoedt, Radna Fabias, Dean Bowen en Daniël Vis.

Waar: De Prinsentuin

Wanneer: 13 tot en met 15 juli

Prijs: gratis

Noorderzon Talks

Voor wie niet kan wachten tot Noorderzon losbarst is er Noorderzon Talks: een live talkshow over het programma en het festival. Bezoekers kunnen artiesten ontmoeten en programmeurs en medewerkers de hemd van het lijf vragen.

Waar: Grand Theatre

Wanneer: zondag 15 juli

Prijs: gratis

Dingen 050

De Vismarkt is zondag het decor van Dingen 050: een markt met vintage kleding, tweedehands spulletjes, antiek, vintage, curiosa en meer. Er worden zondag maximaal tachtig kraampjes en stands verwacht.

Waar: Vismarkt

Wanneer: zondag 15 juli

Prijs: gratis

