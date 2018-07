Dit is er tijdens het weekend te doen in Utrecht

Tante Joke Karaoke Band - TivoliVredenburg

Je hoeft niet goed te kunnen zingen om mee te doen met De Tante Joke Karaoke Band, ook wel het "grootste live karaoke spektakel van Utrecht" genoemd.. Een avond met karaoke in z’n puurste vorm - maar met goede begeleiding van een band. De avond wordt afgesloten met DJ's en dansen.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 13 juli

Prijs: 12,50 euro

Slapen op het Berlijnplein - Camping Raum

Van zaterdag op zondag kun je een tent opzetten op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Het kampeergevoel in het stadse gebied wordt gestimuleerd door spelletjes jeu de boules, een memorytoernooi en een kampvuur met marshmellows. Daarnaast is er een opgooitent-invouw-competitie, ochtendgymnastiek en een discodouche. Er zijn ook DJ’s en workshops, allemaal om het 20-jarig bestaan van Leidsche Rijn te vieren.

Waar: Camping Raum, Berlijnplein

Wanneer: 14 op 15 juli

Prijs: 7,50 euro voor een tentplek, gratis voor je buurman of buurvrouw

Potluck Festival - Griftpark

Dit festival is niet als andere festivals, de organisatie wil kleinschalig zijn en het contact tussen andere mensen staat bovenaan. Iedereen die komt moet zelf wat meenemen om te eten of te drinken. Er wordt de hele dag niks verkocht, wel worden er gratis workshops gehouden, vooral op het gebied van spiritualiteit. Er is live muziek, die vrijwillig wordt verzorgd door muzikanten.

Waar: Griftpark

Wanneer: 14 juli

Prijs: Gratis

Spieken bij de beiaard - Domtoren

Anderhalf uur lang ingewijd worden in het leven van een beiaard in de Dom en de klokken van dichtbij bespeeld zien worden - het is zaterdag mogelijk. Tijdens een rondleiding is er van alles te leren over de beiaard en het carillon. Als kers op de taart is er het uitzicht over de stad.

Waar: De Domtoren

Wanneer: 15 juli

Prijs: 9 euro voor volwassen, 5 voor kinderen

Utrecht Tapt - Julianapark

Liefhebbers van speciaalbier kunnen dit weekend hun dorst lessen op Utrecht Tapt. Er zijn meer dan honderd bieren uit binnen- en buitenland. Daarnaast is er muziek, eten, beerpong en bezoekers kunnen de WK-finale bekijken op grote schermen vanaf een tribune. Ook kunnen er vinyl plaatjes uitgezocht en gedraaid worden. Let op: zaterdag is het festival alleen voor 18-plussers toegankelijk.

Waar: Julianapark

Wanneer: 14 en 15 juli

Prijs: 12,50 euro (zaterdag) of 10,00 euro (zondag)

Hof der Zotheid - Hof van Cartesius

De hoftuin van Hof van Cartesius in Zuilen wordt zaterdag en zondag opengegooid voor een zomerfestival. De focus van de organisatoren is duurzaamheid en creativiteit. Groene ondernemers organiseren workshops en laten hun duurzame initiatieven zien. Er zijn bijvoorbeeld "food waste cateraars" aanwezig. Ook is er een mobiele escaperoom en voor kinderen een memoryspel en een stille disco.

Waar: Hof van Cartesius, Zuilen

Wanneer: 14 en 15 juli

Prijs: Gratis

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Heb je een aanvulling? Reageer dan onder dit bericht.