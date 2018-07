Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop

The Place - drama

In de bar The Place zit een mysterieuze man elke dag aan een tafeltje. De mensen die hem bezoeken, vragen hem om de meest bizarre, soms onmogelijke wensen te realiseren. In ruil voor de hulp die hij ze biedt, vraagt hij hen om iets terug te doen. Wanhopig als de mensen zijn, zijn ze soms bereid een hoge prijs te betalen. Hoe ver gaan ze?

Genre: drama

Regisseur: Paolo Genovese

Cast: Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Sabrina Ferilli, Marco Giallini

Kijkwijzer: alle leeftijden

Skyscraper - thriller

Will Ford (Dwayne 'The Rock' Johnson) is oorlogsveteraan en voormalig leider van een FBI-gijzelaarsreddingteam. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met het beveiligen van wolkenkrabbers. Als hij voor een opdracht in China is, breekt daar een brand uit in een van de hoogste gebouwen ter wereld. Will wordt als schuldige aangewezen. Hij besluit te vluchten en op zoek te gaan naar de echte brandstichter. In de tussentijd loopt zijn familie gevaar.

Genre: actie-thriller

Regisseur: Rawson Marshall Thurber Rawson Marshall Thurber

Cast: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber, Chin Han

Kijkwijzer: 12+

Disobedience - drama, romantiek

Ronit is al jaren verbannen uit de orthodox-joodse gemeenschap waar ze onderdeel van was. Na de dood van haar vader, die rabbijn was, keert ze terug. Het contact dat ze met jeugdvriendin Esti heeft, zorgt voor controverse binnen de gemeenschap.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Sebastián Lelio

Cast: Rachel McAdams, Rachel Weisz, Alessandro Nivola

Kijkwijzer: 12+

Time Trial - documentaire

De documentaire Time Trail volgt de Schotse wielrenner David Millar tijdens zijn laatste wedstrijden, waaronder de Tour de France. De kijker wordt meegenomen in het peloton, leeft mee tijdens onmogelijke beklimmingen en supersnelle afdalingen en ziet ook hoe het met de topsporter na de race gaat.

Genre: documentaire

Regisseur: Finlay Pretsell

Cast: David Millar, Thomas Dekker

Kijkwijzer: alle leeftijden

Que Dios Nos Perdone - thriller

Twee Spaanse rechercheurs werken in de zomer van 2011 aan een zaak waarbij een seriemoordenaar het op oudere vrouwen voorzien heeft. In Madrid ontstaan in diezelfde tijd heftige straatprotesten tegen de economische neergang en dan zijn er nog anderhalf miljoen gelovigen die op het bezoek van de paus wachten. De twee hebben de taak om dit alles zo snel en stil mogelijk op te lossen, maar de dader lijkt het duo steeds een stap voor. Que Dios Nos Perdone was een groot succes in Frankrijk en Spanje en won diverse filmprijzen.

Genre: psychologische thriller

Regisseur: Rodrigo Sorogoyen

Cast: Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira

Kijkwijzer: 12+

Wij - drama

Het is een hete zomer in een Belgisch-Nederlands grensdorp. Acht tieners spelen een spel van ontdekking om de verveling te doorbreken. Ze dagen zichzelf en elkaar steeds verder uit. Grenzen vervagen, onschuld wordt vermorzeld en er worden vuile spelletjes gespeeld; de onschuldige jongeren veranderen in meedogenloze roofdieren.

Genre: drama

Regisseur: Rene Eller

Cast: Aimé Claeys, Tijmen Govaerts, Pauline Casteleyn, Maxime Jacobs

Kijkwijzer: 16+

Pluisje: durf te vliegen - animatie, familiefilm

Het jonge, vrolijke vogeltje Pluisje wordt tijdens zijn eerste vliegles aangevallen door een valk. Hij overleeft de aanval, maar zijn vader niet. Als hij een tijd later het oefenen weer oppakt, wordt hij gevangen door een kat. Terwijl zijn familie naar het zuiden trekt, moet hij in zijn eentje de winter door zien te komen.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Arni Asgeirsson

Cast: Manou Jue Cardoso (Stem), Teddy Ortanca (Stem), Tygo Gernandt (Stem), Klaas van Kruistum (Stem), Martijn Fischer (Stem), Kristel Verbeke (Stem)

Kijkwijzer: alle leeftijden

Op stap met Dirk Scheele - kinderfilm

Kinderheld Dirk Scheele gaat in zijn eerste bioscoopfilm op bezoek bij een echte koning en koningin en gaat voor het eerst paardrijden. Met bekende en nieuwe liedjes en grapjes zet hij de boel op stelten en zoekt hij naar zijn vriend Japie het Aapie. Met gastrollen van Anky van Grunsven en Peter Lusse.

Genre: kinderfilm, familiefilm

Regisseur: Bert Penraat

Cast: Dirk Scheele, Anky van Grunsven, Mylène, Peter Lusse, Rosanne, Joes Boonen

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bovenstaande films draaien vanaf 12 juli in de Nederlandse bioscopen, bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.