Van olifant tot aap: deze dieren zijn recent geboren in de dierentuin

Rode Panda - Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is eind juni een rode panda geboren. Het pandajong heeft nog geen naam gekregen.

Diergaarde Blijdorp schrijft bij een korte video dat de kleine rode panda momenteel in een nestkast in het pandaverblijf ligt. Jonge panda's verblijven zo'n vier maanden in het nest en komen daarna pas naar buiten.

De dierentuin coördineert zowel de wereldwijde als de Europese fokprogramma's van de rode panda's.

Olifant - Wildlands

Eind juni werd het olifantenkalfje Manoa geboren in dierenpark Wildlands in Emmen. De naam van dit mannetje betekent 'rust' of 'vrede'. Manoa is het de olifant die is geboren in de Olifantenvallei: in april verwelkomde de kudde al het mannetje Mauk.

In totaal bestaat de kudde van Wildlands uit tien olifanten waarvan één volwassen man, drie vrouwtjes, vijf jonge stiertjes en Manoa.

Lynx - Dierenrijk

In Dierenrijk in het Brabantse Nuenen is een lynx geboren. Er wonen nu vier lynxen die samen een gezin vormen. Het vrouwtje is kerngezond.

De zoogtijd van de kleine duurt zo'n twee tot vijf maanden. Het duurt ongeveer een jaar voordat het jong helemaal zelfstandig kan leven.

Giraffe - Diergaarde Blijdorp

De eind mei geboren giraffe Imara is deze week voor het eerst naar buiten gegaan. Daar zette ze onder toeziend oog van moeder Cristel haar eerste stapjes in de buitenlucht.

Zoals te zien in de video moest Imara wennen aan alle aandacht. Ze liep voor het eerst tussen haar familieleden en ontmoette de koedoes, met wie het buitenverblijf gedeeld wordt.

Zeeleeuwen - Artis

In Artis zijn drie Californische zeeleeuwen geboren. Twee pups eind mei, precies 24 uur na elkaar. De zeeleeuwtjes hebben allebei een andere moeder. De derde zeeleeuw werd een maand later geboren.

De moeder van het eerste jong is nog onervaren en had weinig aandacht voor haar baby. De oma van deze pup bood zich daarom instinctief aan om het dier te voeden. De verzorgers geven haar nu extra veel vette vis.

Roodkruinmangabey - Apenheul

Een zeldzame roodkruinmangabey is in de Apenheul geboren. De geboorte is bijzonder, omdat er wereldwijd nog geen tachtig roodkruinmangabeys leven in zo'n twintig dierentuinen.

Het geslacht van het pasgeboren jong is nog niet bekend. De Apenheul maakt onderdeel uit van het fokprogramma voor roodkruinmangabeys. In 2016 verhuisden de eerste vier van de aapsoort naar het park in Apeldoorn. Vorig jaar zijn de eerste twee gezonde jongen geboren.

Gouden leeuwapen - Apenheul

Gouden leeuwaap Feia van Apenheul heeft een tweeling op de wereld gezet en daar is het dierenpark erg blij mee. Het voortbestaan van gouden leeuwapen wordt namelijk bedreigd door de houtkap van het Braziliaanse regenwoud.

Apenheul maakt onderdeel uit van een fokprogramma voor deze apensoort. Door samen te werken met andere dierentuinen, houdt Apenheul een reservepopulatie gouden leeuwapen in dierentuinen in stand.