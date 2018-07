Weekendtips Breda: Brakkenfestival en Breda Beach Open

Brakkenfestival - Fellenoord

De zomervakantie is begonnen, dus het is tijd voor de dertigste editie van het Brakkenfestival. Een week lang kunnen Bredase kinderen de eerste week van hun zomervakantie vullen met meer dan tachtig activiteiten zoals voetballen, koekjes bakken, springen op springkussens en bloemschikken.

Waar: Leuvenaarstraat 91, Breda

Wanneer: 9 t/m 15 juli

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Rondleiding Koepelgevangenis - Chassé

Vanaf deze week is het mogelijk elke dinsdag en zaterdag tot het eind van juli een rondleiding in de Koepelgevangenis bij te wonen. Bezoekers worden in groepen door een gids geleid door de vrouwengevangenis, verschillende luchtplaatsen en het oude gerechtsgebouw. Voor kinderen is er een speurtocht met een kleine verassing op het einde. Aanmelden kan via de website.

Waar: Kloosterlaan 168, Breda

Wanneer: vanaf 11 juli tot 31 juli

Prijs: 9 euro

Meer informatie

NK Stand Up Paddle - Galderse meren

Op 14 juli wordt het NK SUP gehouden aan de Galderse Meren. SUP staat voor Stand Up Paddle, een sport waarbij sporters op een surfboard staan en zich vooruit paddelen. Het evenement start om 17.00 uur. De wedstrijden zijn vanaf 18.30 uur. Voor wie het zelf eens wil proberen, zijn er speciale surfboards aanwezig.

Waar: Galderse Meren, Breda

Wanneer: 14 juli, van 17.00 uur tot 19.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

TF Breda Beach Open - Breepark

Dit weekend wordt het centrale plein in Breepark omgetoverd tot een zandbak voor TF Breda Beach Open, een beachtennis toernooi. Toptennissers vanuit landen als Duitsland, Brazilië en de Verenigde Staten strijden tegen elkaar op het kunstmatig aangelegde strand. Bezoekers mogen gratis kijken.

Waar: Breepark, Breda

Wanneer: 14 t/m 15 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Marchée Hoezee - Nieuwe Veste

Marché Hoezee is een kleinschalige markt met voor creatieve ondernemers en kunstenaars. In de St Janstraat en op het plein van de Nieuwe Veste komen verschillende kraampjes te staan waar je sieraden kunt kopen, een hapje of drankje kan doen en zelf aan de slag kan door workshops kan volgen.

Waar: St Janstraat, Breda

Wanneer: 15 juli t/m 9 september van 11.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete uitje van dit weekend? Reageer dan onder dit bericht.