Waar moet je op letten als je met je kind een festival bezoekt

Volgens kinderpsycholoog Mariel Stokman dragen een goede voorbereiding en logisch nadenken bij aan een leuke dag met je kinderen tijdens een festival.

"Let erop dat er voldoende te doen is voor het kind, want alleen de hele dag naar muziek luisteren is voor de meeste kinderen niet aantrekkelijk. Denk bijvoorbeeld aan een zandbak, een springkussen of een kinderclub waar ze kunnen knutselen", zegt ze.

Stokman zegt dat een festival erg druk en overweldigend kan zijn voor een kind. "Een koptelefoon kan helpen de hardste prikkels buiten te sluiten. Zorg ook af en toe voor een rustmomentje, door weg te lopen van de drukte en even wat te drinken of eten."

Ook stelt ze dat het een goed idee kan zijn om 's ochtends een foto van je kind (met de kleding van de dag) te maken. Zo kunnen anderen je beter helpen met zoeken als hij of zij onverhoopt kwijtraakt.

Opvoedcoach Annelies Bobeldijk vult aan: "Dit is een open deur, maar ik geef hem tóch mee: een festival bezoeken met kinderen is heel anders dan wanneer je alleen gaat. Houd rekening met je drankgebruik en blijf in de gaten houden of je kinderen nog net zoveel van het festival genieten als jij."

Polsbandje met telefoonnummer

Bobeldijk heeft voor ouders die jonge kinderen hebben ook een aantal praktische tips. "Vanaf een jaar of negen zijn kinderen over het algemeen wel in staat om een afgesproken plek te onthouden bij het kwijtraken van de ouders. Maar voor jongere kinderen is dit nog te lastig. Doe hen daarom in ieder geval een polsbandje om met jouw telefoonnummer."

Speciale kinderprogrammering

Een voorbeeld van een kindvriendelijk festival is De Betovering in Den Haag. Dit type festival ziet er wat programmering en invulling betreft anders uit dan een 'regulier' festival.

"Wij willen met ons festival kinderen een zo divers mogelijk programma bieden, waardoor ze van alles kunnen uitproberen. Dit jaar hebben we 'relaxte' voorstellingen, waarbij extremen in het licht en geluid uit de voorstelling zijn gehaald. Hierdoor schrikken de kleintjes minder snel", aldus Suzanne Verboeket van De Betovering.

"Mijn advies voor ouders die hun kinderen voor het eerst meenemen naar een festival is om een activiteit te kiezen die hoort bij de leeftijd van het kind. Veel ouders zetten hoger in en dat is zo zonde."

Laat de smartphone met rust

Verboeket ziet ook steeds meer ouders die tijdens een festivalbezoek aan hun mobiele telefoon vastgeplakt zitten. Als extra tip geeft ze dan ook mee om de telefoon even te laten voor wat hij is en liever met je ogen te genieten. "Hierdoor verlies je je kleintjes ook minder snel uit het oog", vult ze aan.

Extra tips: Doe je kinderen felgekleurde kleding aan, zo herken of vind je ze makkelijker

Zorg voor extra drinken en iets lekkers mee, indien dat is toegestaan

Neem een draagzak of -doek mee voor echt jonge kinderen

Doe je kinderen dichte schoenen aan in verband met glas of sigarettenpeuken

Zorg ervoor dat je mobiele telefoon voldoende is opgeladen

Neem gerust wat klein eigen speelgoed mee ter vermaak.

