Weekendtips Amsterdam: van films op het hoteldak tot theaterfestival

Rooftop Movie Nights - Ramada Hotel

Deze openluchtbioscoop is niet voor mensen met hoogtevrees. Boven op het 85 meter hoge dak van het Ramada hotel worden dit weekend twee films uitgezonden. Met op vrijdag La La Land en zaterdag Manchester by the Sea. Plof neer in een van de zitzakken of klapstoeltjes en kijk onder het genot van een drankje naar de film.

Wanneer: vrijdag 13 en zaterdag 14 juli, vanaf 21.45 uur

Prijs: vanaf 14,36 euro

Voor De Zonnevloed – Tolhuistuin

Vier de zomer in de Tolhuistuin met een avond vol muziek, kunst en poëzie. Er zijn optredens van artiesten als The Mysterons, Niko, AWKWARD i en Pyke. Ook is er kunst te zien in de tuin van Daphne Bleeker en worden er gedichten voorgedragen door Met Andere Woorden. Voor de Zonnevloed is een coproductie van Stichting Kamermuziek Amsterdam en Stichting Tolhuistuin.

Wanneer: zaterdag 14 juli vanaf 16.00 uur

Prijs: voorverkoop 13,50, deur 16 euro

Rembrandt Art Festival – Museum Het Rembrandthuis

Deze zondag is het de 412e verjaardag van Rembrandt en dat wordt gevierd met een groot straatfeest. Zowel de Jodenbreestraat (waar de schilder bijna twintig jaar woonde) als de aangrenzende Sint Antoniebreestraat staan in het teken van kunst en muziek, met workshops en een braderie.

Wanneer: zondag 15 juli van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Funky Vegan Festival – Dok Amsterdam

Op het stadstrand van de Houthavens bij Dok kunnen veganisten en vegetariërs zaterdag hun hart ophalen. Tijdens dit foodfestival zijn er namelijk alleen maar plantaardige gerechten en drankjes te krijgen. Na het smikkelen mogen de voetjes van de vloer op de livemuziek en beats van verschillende bands en dj’s.

Wanneer: zaterdag 14 juli, vanaf 12.00 uur

Prijs: 8,65 euro

Het Weekend – De School

Een weekend lang dansen op muziek van bekende residentie-dj’s als Job Jobse, Makam, Oceanic, Mad Miran, Job Sifre en vele anderen kan dit weekend bij nachtclub De School. Van zaterdagavond tot maandagochtend vermaken liefhebbers van onder andere techno en house zich hier tot in de vroege (of late) uurtjes.

Wanneer: zaterdag14 juli vanaf 23.00 uur tot en met maandagochtend 16 juli

Prijs: 18 euro

Oosterpark Picknick Concert – Oosterpark

Op zaterdag wordt er een picknick georganiseerd die in het teken staat van klassieke muziek. Kinderen kunnen kennis maken met klassieke muziek tijdens een workshop voor kleintjes tussen de drie en acht jaar oud. Ook is er een concert van Duo Harmer en Van Beelen op cello-piano met Beethoven, Kodaly en Piazolla.

Wanneer: zaterdag 14 juli vanaf 11.30 uur

Prijs: gratis

Over het IJ Festival – NDSM-werf

Oerol gemist? Bezoek dit weekend dan de opening van Over het IJ Festival. Op diverse locaties aan de oevers van het IJ en op de NDSM-werf kun je genieten van locatietheater. Zowel nieuwe als gevestigde namen geven voorstellingen waarbij ze de interactie aangaan met de speellocatie.

Wanneer: vrijdag 13 tot en met zondag 22 juli

Prijs: verschilt per voorstelling

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt er iets? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.