Overzicht: terrassen aan het water in Amsterdam

Café Sound Garden - West

Achter dit rockcafé aan de Marnixstraat ligt een beschut terras aan het water verscholen. Verwacht een mix van toeristen, oude rockers en locals. Met een ruime keuze aan betaalbare drankjes, geschonken door barpersoneel dat zelf ook gek is op rockmuziek.

Marnixstraat 164, Amsterdam

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 11.00 tot 01.00 uur, vrijdag van 13.00 tot 03.00 uur en zaterdag 15.00 tot 03.00 uur en zondag van 15.00 tot 01.00 uur.

Café de Ceuvel - Noord

Bij deze culturele broedplaats in Noord, gelegen op een voormalige scheepswerf, zit je deze zomer op een terras aan het water op de houten veranda vol gekleurde zitjes en hangmatten. Eten doe je er biologisch en vanaf de stijger duik je zo het water in.

Korte Papaverweg 4, Amsterdam

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van 11.00 tot 00.00 uur, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 02.00 uur.

Noorderlicht Café - Noord

Op dit terras op de NDSM-werf aan het IJ genieten liefhebbers van een goed uitzicht hier van een drankje, lunch of diner. Er is een afwisselend cultureel- en muzikaal programma. Warm blijft het buiten tot de late uurtjes bij de vuurkorf.

tt. Neveritaweg 33, Amsterdam

Openingstijdens: vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 03.00 uur, zondag tot en met donderdag van 11.00 tot 01.00 uur.

Café Amstelhaven - Oost

Op dit grote vlonderterras aan het water is vaak wel een plekje te vinden. Kijk terwijl je borrelt of dineert hoe de bootjes voorbijvaren. In het weekend gaat ook de dansvloer open, met op elke zondag livemuziek.

Mauritskade 1, Amsterdam

Openingstijden: vrijdag tot en met zondag van 13.00 tot 00.00, maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 00.00 uur.

Noorderschip - Noord

Op het oude Veronica-schip aan de NDSM-werf, is sinds kort een club en restaurant geopend. Lunchen of dineren kan er van donderdag tot en met zondag op het ruime terras dat aan het schip vastligt. In het weekend schuif je zo door naar de dansvloer benedendeks.

NDSM-pier 1, Amsterdam

Openingstijden: donderdag van 11.00 tot 02.00 uur, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 05.00 uur en zondag van 11.00 tot 00.00 uur.

Strandzuid - Zuid

Op dit compleet vernieuwde terras en stadsstrand, verstopt achter de RAI, liggen een restaurant, strandhuis en strandbar. Volgens de eigenaren is dit de nieuwe zomerlocatie van Amsterdam voor een biertje op het terras, een etentje of een evenement.

Europaplein 22, Amsterdam

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 00.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 00.00 uur.

Delirium Café - Centrum

Met meer dan twintig bieren op de tap en ruim 750 bieren op fles is dit biercafé aan het water een hotspot voor bierliefhebbers. Met een groot overdekt terras pal naast Amsterdam Centraal station, inclusief uitzicht op de IJ-Haven.

Piet Heinkade 4-6-8, Amsterdam

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 15.00 tot 23.00 uur, vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 00.00 uur, zondag van 15.00 tot 22.00 uur.

Hotel Buiten - West

Laat je niet misleiden door de naam, want overnachten bij Hotel Buiten aan de Sloterplas is niet mogelijk. Wat er wel kan is relaxen op het terras, dineren of zwemmen bij deze nieuwe buitenplaats, die er kwam op initiatief van buurtbewoners.

Th. J. Lammerslaan 3, Amsterdam

Openingstijden: iedere dag van 12.00 tot 00.00 uur, op maandag gesloten.

BRAAI Vondelpark - Zuid/West

Bij BRAAI op het randje van West en Zuid aan de Schinkelhavenkade, ligt achter het kleine kioskrestaurant een steigerhouten terras verscholen. Op de kaart staan barbecueklassiekers als spareribs, kip en buikspek.

Schinkelhavenkade 1, Amsterdam

Openingstijden: iedere dag van 16.00 tot 21.30 uur.

Hangar Amsterdam - Noord

Nog een tip uit Noord: dit nieuwe restaurant met terras dat door zijn hangar van golfplaten meteen in het oog springt. Met ruim 1000 vierkante meter aan terras is er vaak wel een plekje aan het water te vinden.

Aambeeldstraat 36, Amsterdam

Openingstijden: zondag tot en met donderdag van 10.00 tot 01.00 uur en vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 03.00 uur.

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Mist jouw favoriete terras aan het water in Amsterdam? Reageer dan onder dit bericht.