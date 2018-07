Overzicht: terrassen aan het water in Breda

Ume - Fellenoord

Bij Japans restaurant Ume kun je dobberen op het drijvende terras op het rustige water aan de Nieuwe Mark. Er staat sushi op het menu, maar gasten die niet zo'n trek hebben, kunnen ook gewoon een drankje drinken.

Waar: Markendaalseweg 64, Breda



Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 16.00 uur tot 22.00 uur

Meer informatie

Dok 19 - Haven

Dok19 ligt in de haven van Breda. Het café-restaurant is geschikt voor echte bierliefhebbers: er zijn meer dan tachtig verschillende speciaalbieren te bestellen. Buiten kunnen gasten een plekje uitzoeken aan de picknicktafels op het terras met uitzicht op de haven of met een drankje in de hand plaatsnemen op het dok.

Waar: Haven 19, Breda

Openingstijden: maandag van 15.00 uur tot 00.00 uur en dinsdag t/m zondag van 11.00 uur tot 00.00 uur

Meer informatie

Het Houtse Meer - Den Hout

Het is even fietsen vanuit het centrum, maar als je wil relaxen aan het water, is paviljoen het Houtse Meer een fijne stek. Binnen is het paviljoen modern aangekleed en buiten staan strandstoelen op het zandstrand waar tot laat gezeten kan worden bij een vuurkorf.

Waar: Bergsebaan Den Hout, Breda

Openingstijden: maandag en dinsdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en woensdag t/m zondag van 10.00 uur tot 22.00 uur

Meer informatie

Terrasboot - Haven

Een van de meest opvallende terrassen in Breda moet wel de Terrasboot zijn. Samen met een gezelschap van twaalf tot maximaal veertien personen kan er gevaren worden over de wateren van Breda, met een grote tafel in het midden waar drank en hapjes op gezet kunnen worden. Varen en tegelijkertijd op een terras zitten, kan tussen de één en drie uur lang.

Waar: Haven 12

Meer informatie

Binnen Breda - Haven

Vanaf dit weekend kunnen wielrenfanaten bij Binnen Breda terecht om op grote schermen de Tour de France te kijken, maar ook op het terras is het zowel in de serre als aan de haven goed vertoeven.

Waar: Haven 21A, Breda

Openingstijden: dinsdag t/m zondag geopend met wisselende openingstijden

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.