Overzicht: terrassen aan het water in Groningen

Sigaar – Hoge der A

Een terras op een van de meest schilderachtige plekken van Groningen: de Hoge der A. Vanaf het terras heb je uitzicht op de oude panden en de historische zeilschepen die in de diepenring liggen afgemeerd, en waar ’s zomers het ene na het andere bootje voorbij komt. Helemaal wanneer de schemering invalt en de Hoge Der A en zijn schepen feeëriek verlicht worden, is het genieten geblazen in dit oude stukje Groningse binnenstad.

Waar: Hooge der A 2, Groningen

Openingstijden: alle dagen van 11.00 tot 00.00 uur (met uitzondering van zondag en maandag, vanaf 12.00 uur tot 21.00 uur, op dinsdag en woensdag tot 23.00 uur)

Zondag – Noorderplantsoen

Pal aan het water zit je er niet, maar het uitzicht op de door weelderig groen omzoomde Fonteinvijver maakt een hoop goed. Café-restaurant Zondag – waar je terecht kunt voor lunch, borrel en diner – is gevestigd middenin het Noorderplantsoen, volgens velen het mooiste park van Groningen, op slechts zo’n vijf minuutjes lopen vanaf het stadscentrum.

Waar: Kruissingel 1

Openingstijden: dagelijks van 11 tot 21 uu

Beachclub Kaap Hoorn – Kaapse baan 1

De zee is in Groningen ver te zoeken, maar wie op het terras bij beachclub Kaap Hoorn zit, pal aan het Hoornsemeer, zou dat haast vergeten. Zodra het kwik stijgt, doet het niet onder voor een zonnige badplaats in een ver vakantieland. Een toplocatie dus, waar je voor of na het borrelen nog even een frisse duik kunt nemen in het Hoornsemeer of, aan de andere kant van Kaap Hoorn, de Hoornseplas. Op het terras vind je niet alleen tafeltjes om aan te eten, maar ook ligstoelen, loungehoeken en gezellige zitjes.

Waar: Kaapse Baan 1

Openingstijden: 10.30 uur till late

Ludina Terras – Turfsingel 6

Het Ludina Terras tegenover café De Toeter is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een begrip in Groningen. Het terras won twee jaar geleden de publieksprijs bij de verkiezing van 'het beste terras van Nederland' van Misset Horeca en eiste dit jaar van alle Groningse terrassen de hoogste plek op in de Misset Horeca Terras Top 100. Opvallend is dat een deel van het terras zich bovenop een authentiek schip bevindt, dat ligt afgemeerd in de Turfsingel. De relaxte loungebanken nodigen uit om gezellig een drankje te doen en met de uitgebreide bierkaart worden liefhebbers van een koud pilsje op hun wenken bediend.

Waar: Turfsingel 6

Openingstijden: afhankelijk van het weer

DOT - Vrydemalaan 2

Tot een paar jaar geleden was er in de het opvallende dome-vormige gebouw aan de Vrydemalaan een 3D-bioscoop ondergebracht, maar nu is het koepeltheater omgebouwd tot DOT, een plek om te lunchen, dineren, loungen én neer te ploffen op het terras. En mochten de mussen dood van het dak vallen, dan kun je zo het verkoelende water induiken. DOT grenst namelijk aan het Groningse stadsstrand, dat volgens Lonely Planet tot de mooiste van Nederland behoort.

Waar: Vrydemalaan 2

Openingstijden: dagalijks vanaf 11.00 uur

Schuitendiep

Waar Amsterdam en Utrecht hun grachtengordel hebben, daar heeft Groningen zijn karakteristieke diepenring. Aan het water van het Schuitendiep zitten vier cafés/restaurants op een rij, elk met hun eigen terras: Flinders Café, Het Zwarte Schaap, Robuust en Dinercafé Diep. Op mooie dagen en avonden versmelten de terrassen tot één groot en gezellig megaterras, waar je alleen nog aan de drankkaart en de kleur van je tafeltje kun zien bij welk etablissement je bent neergestreken.

