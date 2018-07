Overzicht: Terrassen aan het water in Utrecht

Roost aan de Singel - Centrum

Sinds de opening van Roost aan de Singel is het terras aan het water een regelrechte hit. Tot zonsondergang kunnen bezoekers er aan een biertje nippen vanuit een zitzak, of een 'gewone' stoel aan een een tafel.

Waar: Paardenveld 1, Utrecht

Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 23.00 uur

Meer informatie

Soia - Oog in Al

Een populaire en bekende plek aan het water in Utrecht is Soia, Strand Oog in Al, aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Naast een terras is er ook een stukje strand waar mensen op een zitzak, een strandstoel of een zelf meegebrachte handdoek kunnen neerploffen.

Waar: Kanaalweg 199, Utrecht

Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 00.00 uur (op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur)

Meer informatie

Op Zuid - Hooggraven

Vanuit een luie stoel op het terras van Op Zuid kijk je over het water, waarin de ene na de andere roeiboot voorbij vaart. Het terras ligt in Hooggraven, aan het Merwedekanaal waar meerdere Utrechtse roeiverenigingen trainen.

Waar: Neerlandiakade 2B, Utrecht

Openingstijden: maandag tot en met zondag van 11.30 tot 00.00 uur

Theehuis Rhijnauwen - Rhijnauwen

Officieel ligt Theehuis Rhijnauwen in Bunnik, net buiten Utrecht. Omdat het terras aan het water favoriet van vele Utrechters is, staat het toch in dit overzicht. Op deze plek in het groen, aan het water voelt de stad voor even heel ver weg.

Waar: Rhijnauwenselaan 16, Bunnik

Openingstijden: alle dagen van 10.00 tot 21.30 uur

Meer informatie

Het Gegeven Paard - Centrum

Doordat het terras van Het Gegeven Paard, het café onder in TivoliVredenburg, zo groot is, is de kans groot dat je er een vrije stoel vindt. De ligging aan de singel is gunstig. Als er geen plek vrij is, biedt de enorme trap een alternatief.

Waar: Vredenburgkade 11, Utrecht

Openingstijden: alle dagen van 09.00 tot 00.00 (met uitzondering van zaterdag open vanaf 10.00 uur, woensdag open tot 1.00 uur, donderdag en vrijdag tot 1.30 uur)

Meer informatie

Teds All Day Brunch - Centrum

Een van de nieuwste terrassen aan de Utrechtse Oude Gracht is dat van Teds. Op de verbrede kade kan van een drankje, ontbijt of lunch genoten worden. Vanaf het terras kijk je precies op de Maartensbrug, een populaire plek waar toeristen en dagjesmensen foto's maken met de gracht en de Dom op de achtergrond.

Waar: Lichte Gaard 8, Utrecht

Openingstijden: alle dagen van 9.00 tot 17.00 uur

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl, ontbreekt jouw favoriete terras aan het water? Vul het overzicht aan door te reageren onder dit bericht.