Weekend in Utrecht: Optredens in tuinen en dino-expo

Struinen in de Tuinen - Utrechtse tuinen

Op zondag zijn er optredens in bijna honderd Utrechtse tuinen tijdens Struinen in de Tuinen. Het is de eerste editie van dit festival in Utrecht. In de tuinen zijn 276 optredens van lokale singer-songwriters, theatertalenten en andere artiesten te zien.

Waar: 92 tuinen verspreid over Utrecht

Wanneer: 8 juli, van 12.00 tot 16.30 uur

Prijs: Vrijwillige bijdrage

Meer informatie

Vorkje-Prik Foodfestival - Berlijnplein

De tweede editie van Vorkje-Prik Foodfestival vindt dit weekend plaats op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Er zijn ongeveer twintig foodtrucks en elke dag spelen er andere artiesten, in muziekgenres variërend van "oude disco tot hippe jazz, stevige rock tot rauwe blues en van warme soul tot hippe deephouse". Voor kinderen zijn er springkussens, schminkers en er is een kinderboerderij.

Waar: Berlijnplein

Wanneer: 6 juli tot en met 8 juli

Prijs: gratis

Meer informatie

World of Dinos - Jaarbeurs

Vanaf zaterdag zijn er levensgrote bewegende nagemaakte dinosaurussen te zien bij World of Dinos in de Jaarbeurs. Er zijn speurtochten te doen, uitgravingen te bezichtigen en er kan een ritje op een dino gemaakt worden. World of Dinos is de grootste expo met dinosaurussen in Europa.

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 7 juli tot en met 2 december

Prijs: Tussen 15 en 20 euro

Meer informatie

Syrian Music Night - TivoliVredenburg

Tijdens de Syrian Music Night kan het publiek kennismaken met de Arabische klassieke muziekvorm wasla; muziek waarbij veel geïmproviseerd wordt. Het Oriental Dreams Ensemble, een groep van vijf Syrische musici, treedt op. Er wordt muziek gemaakt met onder meer de klarinet, contrabas en de oed, een instrument uit het Midden-Oosten.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 7 juli om 20.00 uur

Prijs: 14 euro

Meer informatie

Expositie 45 jaar 't Hoogt - Utrechts Archief

Bij de pop-upexpo 45 jaar 't Hoogt is vanaf vrijdag alles te leren wat er te leren valt over 't Hoogt, het eerste filmtheater van Nederland. Het theater opende in 1973 zijn deuren. Er worden stukken uit het archief getoond en je kunt kennis over het bioscooplandschap van die tijd opdoen.

Waar: Utrechts Archief

Wanneer: 6 juli tot en met 6 oktober

Prijs: gratis

Meer informatie

Triatlon - Recreatieplas Strijkviertel

Bijna achthonderd zwemmers, fietsers en hardlopers doen zondag mee aan een triatlon rondom recreatieplas Strijkviertel. De inschrijvingen zijn gesloten, maar er kan natuurlijk nog wel gekeken en aangemoedigd worden. Het is voor de tweede keer dat deze triatlon georganiseerd wordt.

Waar: Recreatieplas Strijkviertel

Wanneer: 8 juli

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Heb je een aanvulling? Reageer dan onder dit bericht.