Datum Best Kept Secret 2019 met een week verplaatst

Na afloop van de editie van dit jaar maakte Best Kept Secret aanvankelijk bekend volgend jaar terug te keren op 7, 8 en 9 juni. Dat zou betekenen dat het festival samenvalt met Pinkpop, dat in 2019 wil uitpakken met zijn vijftigste editie. Volgens een woordvoerder van Best Kept Secret is het samenvallen met Pinkpop echter niet de reden om de data te verschuiven.

"Het is een samenloop van omstandigheden. We denken in dit weekend een nog beter Best Kept Secret neer te kunnen zetten." Op de site van het festival stelt de organisatie dat "veel zaken precies op de goede plek moeten vallen". "Denk aan het programma, de locatie en logisitek. Na uitvoerig overleg hebben we besloten om Best Kept Secret volgend jaar een week eerder te laten plaatsvinden."

"Wellicht" had de organisatie een en ander kunnen weten toen de data voor 2019 drie weken geleden werden aangekondigd. "Maar op basis van extra informatie en nieuwe inzichten hebben we besloten dat we een weekend eerder een nog beter festival kunnen neerzetten. We gaan voor het best mogelijke weekend op alle vlakken, dus daarom hebben we besloten de datum te wijzigen."

Wie al tickets heeft gekocht, kan met die kaarten gewoon een weekend eerder naar het festival. Wie op de nieuwe data niet kan, kan zijn geld terugkrijgen. "We beseffen dat dit voor sommigen van jullie misschien niet of minder goed uitkomt. Onze excuses daarvoor."