Waarom een pretparkbezoek het favoriete uitje van Nederlanders is

De zomervakantie start komende week officieel voor de eerste regio (zuid), en dat betekent dat mensen naast op vakantie, ook dagjes weg gaan in eigen land. Van dierentuin tot museum of pretpark; van alle mogelijke daguitjes is een bezoek aan de Efteling het populairst.

Vorig jaar ontving het park ruim vijf miljoen bezoekers, zo blijkt uit onderzoek van NBTC Holland Marketing en Respons. Op de tweede plek staat Lovers Canal Cruise met bijna 2,3 miljoen bezoekers, gevolgd door het Van Gogh Museum met ruim 2,2 miljoen bezoeken.

Vernieuwing en nostalgie

Dat mensen massaal naar de Efteling gaan, is grotendeels te danken aan de investeringen in de nieuwe attractie Symbolica en het vakantiepark Efteling Loonsche Land. "Wij hadden als visie om richting 2020 al vijf miljoen bezoeken per jaar te halen. Dat hebben we nu veel eerder dan verwacht behaald", zegt Femke van Es van de Efteling.

De populariteit van een pretpark als de Efteling komt volgens Bart Stadhouders, lecturer Academy for Leisure aan de NHTV Breda, ook doordat het park zich op nostalgie richt.

"Mensen hebben fijne herinneringen aan de Efteling uit hun jeugd en willen dat doorgeven aan nieuwe generaties. Dit gevoel van nostalgie, samen met de mooie natuurlijke omgeving en nieuwe shows, zorgt ervoor dat het park populair is en zal blijven."

Sterke binding en herkenning belangrijk

Dat onderstreept ook Hendrik Beerda in het Dagattracties Merkenonderzoek, waar naar de reputatie van alle Nederlandse dagattracties onder de Nederlandse bevolking gekeken wordt. Ook in dit onderzoek staat de Efteling op de eerste plek.

"Deze positie is gebaseerd op drie pijlers van merkkracht: bekendheid, waardering en binding. Iedereen in Nederland kent de Efteling en met dit park voelt de bevolking ook de sterkste binding", aldus Beerda.

Genieten 'mag' weer in de vrije tijd

Uit onderzoek van vrijetijdstrendwatcher Goof Lukken blijkt dat genieten buiten de deur weer helemaal terug is. Nu de economische crisis voorbij lijkt te zijn, wil men weer samen zijn, doen en denken. Er is weer geld beschikbaar voor iets extra's, zoals een dagje uit.

Daarbij blijft het aanbod van vrijetijdsactiviteiten in Nederland groeien en ontstaan nieuwe concepten, zoals escaperooms of belevingen met storytelling.

"De belangrijkste trends die wij signaleren in de vrijetijdsbesteding zijn toch wel de verlenging van de beleving naar de huiskamer door middel van online games en video, meer evenementen in attractieparken en aandacht voor thematisering en storytelling", meent Stadhouders.

Toename buitenlands toerisme bepalende factor

Ook de rondvaartboten en musea in Amsterdam profiteren volop van de aantrekkende economie en de toestroom van toeristen naar de hoofdstad. Het is daarom niet gek dat de bekendste aanbieder van rondvaarten in Amsterdam (Lovers Canal Cruise) vorig jaar op een nummer twee eindigde in het onderzoek van NBTC Holland Marketing en Respons naar populaire dagjes uit.

Nederland telde vorig jaar achttien dagattracties die een miljoen of meer bezoeken registreerden. In totaal zijn er in 2017 in Nederland zo'n 47 miljoen bezoeken gerealiseerd bij de vijftig grootste dagattracties.

Het is volgens Beerda niet gek dat het Van Gogh Museum op de derde plek in het onderzoek eindigt. "Nederlanders denken bij een museumbezoek eerder aan het Rijksmuseum, Spoorwegmuseum en het Anne Frank Huis, terwijl buitenlandse toeristen massaal naar het Van Gogh Museum gaan."

Zaanse Schans, Uithof en dierentuinen

Andere populaire dagattracties zijn de Zaanse Schans, het Rijksmuseum en de Uithof. Er is in de top tien ook plek voor dierentuinen; Diergaarde Blijdorp staat op acht, gevolgd door ARTIS op nummer negen.

