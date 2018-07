Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht (week 27)

Caroline Rose - Paradiso (Amsterdam)

Caroline Rose is een opvallende verschijning. Altijd in het rood gekleed, zingt ze op ludieke wijze over geld, misogynie, de dood en eenzaamheid. De indierockzangeres heeft inmiddels twee albums uitgebracht, waarvan de tweede, Loner, eerder dit jaar verscheen.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 5 juli, aanvang 19.30 uur

Prijs: 11,35 euro

Beth Ditto - TivoliVredenburg (Utrecht)

De excentrieke Beth Ditto is zangeres, modeontwerpster en stijlicoon. Na het uit elkaar vallen van dancepunkband Gossip ging ze door als soloartieste. Ze had in 2011 al een solohit met I Wrote A Book, maar haar eerste eigen album Fake Sugar is slechts een paar maanden oud. Op dat debuut hoor je een mix tussen soul, pop en disco.

Waar: Tivolivredenburg, Utrecht

Wanneer: 5 juli, aanvang 19.45 uur

Prijs: 25,75 euro

Mavis Staples - Caprera (Bloemendaal)

Soul- en gospelzangeres Mavis Staples komt voor een show naar het Bloemendaalse openluchttheater Caprera. De Amerikaanse zangeres werd met The Staple Singers op jonge leeftijd bekend door nummers als I'll Take You There. Zelf won ze met haar eigen album You Are Not Alone een Grammy.

Waar: Caprera, Bloemendaal

Wanneer: 5 juli, aanvang 20.30 uur

Prijs: 39 euro

André Rieu - Vrijthof (Maastricht)

Ieder jaar is André Rieu de gastheer van zijn zomeravondconcerten op het Vrijthof in Maastricht. Dat doet hij samen met het Johan Strauss Orkest en net als voorgaande jaren staan er verschillende gastoptredens op het programma. Gasten die eerder met Rieu op het podium hebben gestaan, zijn bijvoorbeeld Lou Bega en David Hasselhoff.

Waar: Vrijthof, Maastricht

Wanneer: 6 juli, aanvang 21.00 uur

Prijs: vanaf 98,50 euro

Ryan Sambol - Rotown (Rotterdam)

Achter het podium in het restaurant van Rotown organiseert het poppodium een nieuwe reeks intieme optredens. De eerste gast: Ryan Sambol. De Texaan is ex-lid van garagerockband The Strange Boys en is zich in zijn solocarrière gaan focussen op teksten over liefde en leed. Een aanrader voor fans van Bob Dylan en Kevin Morby.

Waar: Rotown’s Backstage Café, Rotterdam

Wanneer: 7 juli, aanvang 21.00 uur

Paul Simon - Ziggo Dome (Amsterdam)

Met zijn Homeward Bound The Farewell Tour neemt Paul Simon afscheid van zijn fans. Tot 1970 vormde hij de helft van Simon & Garfunkel, waarmee hij verantwoordelijk is voor hits als The Boxer en The Sound Of Silence. Later ging Simon door als soloartiest en schreef hij de hit You Can Call Me Al. Zondag is het allerlaatste concert dat hij in Nederland zal geven, in de Ziggo Dome.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 8 juli, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 75,90 euro

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.