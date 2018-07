Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop (week 27)

Marvin ou la belle éducation - drama

Thuis en op school is Marvin een buitenbeentje. Hij wordt gepest en uitgemaakt voor homo. De directrice van zijn school moedigt hem aan om toneelles te volgen. Als hij later de toneelacademie volgt, komt hij in aanraking met het artistieke milieu in Parijs. Daar ontwikkelt hij het idee om zijn jeugdherinneringen voor een toneelstuk te gebruiken en krijgt hij hulp uit onverwachte hoek.

Genre: drama

Regisseur: Anne Fontaine

Cast: Finnegan Oldfield, Isabelle Huppert, Charles Berling

Kijkwijzer: 6+

Sicario: Day of the Soldado - actie, misdaad, drama

In de drugsoorlog bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten zijn de kartels machtiger dan ooit. Er lijken geen regels te gelden en de drugsbazen gaan over lijken. Matt Graver is agent en besluit de mysterieuze Alejandro, wiens familie is vermoord door een drugsbaron, in te schakelen om de situatie te laten escaleren. Als Alejandro de dochter van de baron ontvoert, ligt haar lot in de handen van beide mannen.

Genre: actie, misdaad, drama

Regisseur: Stefano Sollima

Cast: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Manuel Garcia-Rulfo, Catherine Keener

Kijkwijzer: 16+

The Mercy - drama

Amateurzeiler Donald Crowhurst (Colin Firth) besluit in een wanhopige poging om zijn bedrijf te redden aan de Golden Globe Race mee te doen. In oktober 1968 begint hij aan de non-stopzeilrace om de wereld. Al snel komt hij erachter dat zijn zelfgebouwde boot niet sterk genoeg is en dat het hem aan ervaring ontbreekt. Omdat hij een faillissement en gezichtsverlies wil voorkomen, neemt hij een besluit met enorme gevolgen. The Mercy is een waargebeurd verhaal, verfilmd door Oscar-winnaar James Marsh (The Theory of Everything).

Genre: drama

Regisseur: James Marsh

Cast: Colin Firth, Rachel Weisz

Kijkwijzer: 6+

Rita & Krokodil 2 - kinderfilm

Kleuter Rita heeft een altijd hongerig vriendje, Krokodil, dat in de badkuip woont. De kans is groot dat Krokodil alleen in de fantasie van het meisje bestaat, maar dat is niet erg. Samen komen ze overal waar ze maar willen en beleven ze de grootste avonturen.

Genre: animatie, kinderfilm, familiefilm

Regisseur: Siri Melchior

Cast: Lux Parser (Stem)

Kijkwijzer: alle leeftijden

Adrift - avontuur

Tami en Richard zijn jong en verliefd en samen zeilen ze voor een werkklus met een jacht over de Stille Oceaan. Maar dan komen ze in een orkaan terecht. De boot is verwoest, de communicatiemiddelen werken niet meer en de dichtstbijzijnde haven ligt op weken zeilen. Het is aan Tami om haar zwaargewonde geliefde veilig naar land te brengen.

Genre: avontuur

Regisseur: Baltasar Kormákur

Cast: Shailene Woodley

Kijkwijzer: 12+

More Human Than Human - documentaire

De documentaire More Human Than Human gaat over leven in het tijdperk van intelligente machines. De film toont een persoonlijke, dramatische zoektocht waarin de filmmaker tijdens het bouwen van een robot ontdekt dat zijn creativiteit en menselijke waarden op het spel staan.

Genre: documentaire

Regisseur: Tommy Pallotta, Femke Wolting

Kijkwijzer: alle leeftijden

The First Purge - thriller

The First Purge is een beweging die ooit begon als experiment om de criminaliteitscijfers voor de rest van het jaar onder de 1 procent te houden. Het idee: één nacht lang zijn alle vormen van agressie toegestaan in een besloten gemeenschap. Maar dan loopt het compleet uit de hand, breidt het geweld zich over het hele land uit en is de controle verdwenen. The First Purge is de opvolger van eerdere producties van bedenker en regisseur James DeMonaco.

Genre: thriller

Regisseur: Gerard McMurray

Cast: Marisa Tomei, Mo McRae, Luna Lauren Velez, Melonie Diaz

Kijkwijzer: 16+

Trio - De jacht op een legendarische schat - drama

Als Nora, Lars en Simon meedogenloze kunstdieven op het spoor komen, maken ze al snel kennis met hun opdrachtgeefster. De dieven zoeken naar een schat, maar wat hebben ze dan bij Nora's opa te zoeken? Met man en macht proberen de drie tieners de dieven steeds een stap voor te blijven. De missie zet hun vriendschap op scherp in de spannende tienerfilm.

Genre: drama

Regisseur: Eva Dahr

Cast: Dilara Horuz (Stem), Ridder van Kooten (Stem), Justin Swagerman (Stem), Sander de Heer (Stem), Joost Claes (Stem), Sarah Nauta (Stem), Cystine Carreon (Stem), Rutger Le Poole (Stem), Hein van Beem (Stem), Echica Florijn (Stem)

Kijkwijzer: 9+

