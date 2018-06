Hier kijk je deze zomer films in de buitenlucht

De Buitenbioscoop - Amsterdam

Vlak bij het Amsterdamse treinstation Sloterdijk presenteert BRET de Buitenbioscoop in het nieuw gebouwde amfitheater. Naast een hoofdfilm wordt elke editie ingeluid met een korte film waarmee jonge filmmakers de kans krijgen zichzelf op de kaart te zetten. Het thema van de hoofdfilms wordt kracht bijgezet door de inzet van een passend decor, hapjes en drankjes. Kaartjes en koptelefoons zijn vooraf te reserveren.

Waar: Orlyplein 76, Amsterdam

Wanneer: 29 juli, 26 augustus en 30 september

Prijs: 10 euro

Pluk de Nacht - Amsterdam

Tijdens dit filmfestival in de buitenlucht kijk je vanaf een kleurrijk strandstoeltje op een gigantisch scherm naar speelfilms, documentaires, korte films en animaties. Het bijzondere van het filmaanbod is dat de meeste films (nog) niet in de Nederlandse bioscopen zijn vertoond. De initiatiefnemers van Pluk de Nacht selecteren ieder jaar bijzondere producties uit diverse filmfestivals.

Waar: Het Stenen Hoofd, Amsterdam

Wanneer: 16 tot en met 26 augustus

Prijs: gratis of een strandstoel voor 4 euro

Cinema in het Zand - Utrecht

Op het knusse Utrechtse stadsstrand SOIA kijk je op geselecteerde avonden naar filmklassiekers in de buitenlucht. Om de overlast voor de buurt te voorkomen, kijken bezoekers naar de films met speciale koptelefoons. Deze zijn van tevoren online te reserveren voor 7,50 euro. De films starten in de zomer wel wat later, tegen zonsondergang. Filmfanaten mogen hier gerust hun eigen stoel of kleedje meenemen.

Waar: Kanaalweg 99, Utrecht

Wanneer: 4 juli (mogelijk meer data)

Prijs: 7,50 euro inclusief koptelefoon

Film aan het Water - Haarlem

Deze openluchtbioscoop is gelegen aan de Veerplas in Haarlem. Hier kun je tijdens de filmavonden vanaf 18.00 uur al terecht voor een speciale daghap. Voorafgaand aan de film is er livemuziek. Dit jaar staan de filmavonden gepland tot en met augustus. Er zijn kaartjes te koop mét en zonder diner. Ook hier luister je naar de film met een koptelefoon.

Waar: A.Hofmanweg 62, Haarlem

Wanneer: 12 juli en 6 september

Prijs: 15 euro inclusief koptelefoon en twee consumpties

Pleinbioscoop - Rotterdam

In hartje Rotterdam kijk je deze zomer naar bijzondere films. Huur een stoeltje voor 1 euro of neem je eigen stoel mee naar het Museumpark. Op sommige avonden kijk je hier wel met duizenden tegelijk naar een film of documentaire. Het filmprogramma wordt op 17 juli bekendgemaakt en dan start direct de kaartverkoop.

Waar: Museumpark 32, Rotterdam

Wanneer: 8 tot en met 26 augustus

Prijs: gratis of voor 1 euro per huurstoel

Vue Openlucht Filmfestival - Apeldoorn

Midden op de Veluwe kijken filmliefhebbers van 21 tot en met 29 augustus naar films in het bos. Inmiddels vindt het festival alweer voor de 21e keer plaats. Bijzonder en praktisch aan dit festival is dat er ook een overdekte ruimte is waar zo'n duizend stoelen in staan.

Waar: Park Berg & Bos, Apeldoorn

Wanneer: 17 tot en met 25 augustus

Prijs: 10 euro

Zienemaan & Sterren Festival - Groningen

Onder de zomerse sterrenhemel creëert de organisatie hier elk jaar grootse en unieke filmvertoningen voor iedereen die houdt van films in een bijzondere setting. Bezoekers kunnen naast het bekijken van een film op de grasweide van het Ebbingekwartier ook genieten van een hapje en drankje.

Waar: Energieweg 10, Groningen

Wanneer: 7, 8 en 9 september

Prijs: nog onbekend

Pop Up Cinema Celeplein - Zwolle

Tijdens vijf weekenden in de zomerperiode zijn onder de sterrenhemel bijzondere filmvoorstellingen te zien. Op het Zwolse Celeplein staan de stoelen met kussens en dekentjes klaar. Kaarten zijn van tevoren te reserveren. Dit is inclusief programmaboekje en koffie of thee voorafgaand aan de voorstelling. Tijdens de pauzes is het Café Foyé geopend waar gasten terechtkunnen voor een hapje of drankje.

Waar: Celeplein, Zwolle

Wanneer: 20 en 21 juli, 3 en 4 augustus , 7 en 8 september

Prijs: 11,50 euro

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.