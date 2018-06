Weekend in Utrecht: Van foodfestival tot fietstoertocht

Vondel Disco - Roost aan de Singel

Op zaterdagmiddag verandert Roost aan de Singel in een silent disco. Naast dansbare deuntjes van verschillende dj's, is er een barbecue. Het feest met koptelefoons begint in de middag en gaat door tot 22.00 uur.

Waar: Roost aan de Singel

Wanneer: 30 juni, van 14.00 tot 22.00 uur

Prijs: 14,76 euro

Lepeltje Lepeltje - Lepelenburg

Park Lepelenburg is van 29 juni tot en met 1 juli een openluchtrestaurant. Tijdens foodfestival Lepeltje Lepeltje kunnen bezoekers iets te eten of te drinken halen bij foodtrucks en andere bijzondere eetkraampjes. Ook is er een muzikaal programma en op zaterdag een afterparty in De Helling.

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: 29 juni tot en met 1 juli

Prijs: gratis

Tour d'Utrecht - Jaarbeurs

Op zondag 1 juli is het tijd voor de vierde editie van Tour d'Utrecht. Tijdens de toertocht kunnen fietsfanaten 35, 75, 110 of 150 kilometer fietsen. Sportievelingen springen op hun fiets, de rest kijkt bij de start of finish bij de Jaarbeurs of ergens langs de route.

Waar: Jaarbeurs (start)

Wanneer: 1 juli vanaf 12.00 uur

Prijs: verschilt per onderdeel, aanmoedigen is gratis

Filmvertoning: Drie Vrouwen - Bibliotheek Utrecht

Drie Vrouwen is de nieuwste film van Ida Does. In de film bepleiten de hoofdpersonen ieder op hun eigen manier een waardige erkenning van het Nederlandse slavernijverleden. De film wordt vertoond in Bibliotheek Utrecht (Centrale Bibliotheek). Na de vertoning gaat de regisseur met het publiek over het onderwerp in gesprek.

Waar: Bibliotheek Utrecht

Wanneer: 30 juni, 17.30 uur

Entree: gratis ( reserveren is verplicht)

Park 6 - TivoliVredenburg

Een goede plek om het weekend te vieren, is Park 6 in TivoliVredenburg. Iedere vrijdag- en zaterdagavond is er een gratis toegankelijk 'park' in de binnenpleinen van de poptempel op de vijfde en zesde verdieping. Er is een lichtgevende dansvloer, een tafeltennistafel en een fotobooth. Ook worden er cocktails en speciaalbieren geschonken. Naast muziek, zijn er ook wisselende workshops.