Weekend in Amsterdam: Viering afschaffing slavernij en live filmmuziek

Herdenking en viering afschaffing slavernij - Oosterpark

Op 1 juli wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Dat begint om 11.00 uur met een optocht in traditionele kledij van het Waterlooplein naar het Oosterpark. Van 13.00 tot 14.30 uur vindt de herdenking plaats en daarna barst het feest los tijdens het Keti Koti Festival.

Waar: Oosterpark

Wanneer: 1 juli, van 11.00 tot 21.00 uur

Prijs: Gratis

Docu: Raving Iran - Pakhuis De Zwijger

Pakhuis de Zwijger vertoont de documentaire over Blade & Beard (Anoosh en Arash), twee Iraanse dj's die aan de weg timmeren met 'deep house'. Eén probleem: house- en technomuziek is verboden in hun land. Via het ondergrondse muziekcircuit lukt het ze toch om hun muziek ten gehore te brengen, maar dit is verre van makkelijk.

Waar: Piet Heinkade 179

Wanneer: 29 juni, van 20.00 tot 21.30 uur

Prijs: zelf bepalen (niet verplicht)

Rooftop Movie Nights - Floor 17

Even een filmpje pakken, krijgt tijdens de Rooftop Movie Nights bij FLOOR 17 een heel andere betekenis. Het hotel stelt haar dakterras beschikbaar. Zo kijken gasten een film vanuit hun comfortabele zitzak of strandstoel, met op de achtergrond een weids uitzicht op Amsterdam.

Waar: Staalmeesterslaan 410

Wanneer: 28, 29 en 30 juni, vanaf 21.30 uur

Prijs : Vanaf 14,30 euro

GTA Soundtrack Party - Roest

Veel mensen zijn groot geworden met het computerspel Grand Theft Auto (GTA). En rijdend in een gestolen wagen had elke speler een favoriet radiostation waar op afgestemd kon worden. Radio Los Santos, Flashback FM of toch West Coast Classics? Bij Roest hoor je zaterdag alle tracks van alle GTA-radiostations.

Waar: Jacob Bontiusplaats 1

Wanneer: 30 juni, 18.00 tot 3.00 uur

Prijs: Gratis

Music for Films - FilmHallen

Een film kijken is één ding. Een film of filmbeelden bekijken met begeleidende livemuziek van Glice en Hunter Complex is een heel andere ervaring. Zaterdag organiseert FilmHallen na de reguliere programmering in de grote bioscoopzaal Music for Films.

Waar: Hannie Dankbaarpassage 12

Wanneer: 30 juni, van 23.45 tot 1.30 uur

Prijs : 5,77 euro

NDS Sunday - Dok Amsterdam

New Dutch School organiseert zondag een gratis feest in Dok Amsterdam. Verwacht lange sets van dj's die weten wat ze doen. Schijnt de zon, dan gaat het dak open.

Waar: Dok Amsterdam

Wanneer: 3 juni, 13.00 tot 23.00 uur

​Prijs: Gratis

