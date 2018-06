Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop

Zagros - Drama

De vrouw van Koerdische herder Zagros wordt door zijn familie beschuldigd van overspel. Zij ontkent de beschuldigingen en vlucht met dochter Rayhan naar België. Zagros is overtuigd van haar onschuld en reist zijn gezin achterna. Al snel begint hij te twijfelen en moet hij kiezen tussen de liefde voor zijn vrouw en de eer van zijn familie, een dilemma dat hem tot wanhoop drijft.

Genre: drama

Regisseur: Sahim Omar Kalifa

Cast: Feyyaz Duman, Maaike Neuville, Steve Van Nuffel

Kijkwijzer: 12+

The Trip to Spain - Komedie

Steve Coogan en Rob Brydon reizen door Spanje. Terwijl ze genieten van Spaanse wijnen, paella en gazpacho, discussiëren ze over beroemdheden en maken ze grappen over roem en vriendschap.

Genre: komedie

Regisseur: Michael Winterbottom

Cast: Steve Coogan, Rob Brydon

Kijkwijzer: alle leeftijden

On Chesil Beach - Drama

In de zomer van 1962 is Engeland nog maar een jaar verwijderd van Beatlemania, de seksuele revolutie en de 'swingende sixties'. Florence en Edward dineren op de avond van hun huwelijk op hun hotelkamer in het Engelse Dorset. Ze blikken terug op het begin van hun romance en zijn zenuwachtig voor de huwelijksnacht. Misverstanden en angsten zorgen ervoor dat die avond hun leven voor altijd verandert. On Chesil Beach is de verfilming van het gelijknamige boek van Ian McEwan.

Genre: drama

Regisseur: Dominic Cooke

Cast: Saoirse Ronan, Billy Howle, Anne-Marie Duff, Emily Watson

Kijkwijzer: 12+

Redbad - Actie, Drama

Redbad vertelt het verhaal van de adellijke Friese strijder Redbad die na de inval van de Franken in Noord-Nederland bij de Vikingen belandt. Van daaruit plant hij zijn terugkeer: om de dood van zijn vader te wreken en het oprukkende christendom tegen te gaan.

Genre: Actie, drama

Regisseur: Roel Reiné

Cast: Gijs Naber, Jonathan Banks, Loes Haverkort

Kijkwijzer: 16 jaar

​TAG - Komedie

Elk jaar strijden vijf vrienden een maand lang in een spelletje waarin alles mag, genaamd Tag. Ze riskeren alles tot ze elkaar kunnen tikken en zeggen: "Jij bent hem!" Dit jaar valt het spel samen met de bruiloft van hun enige onverslagen speler. Hij is voorbereid op alles wat hem toe kan komen. TAG is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Genre: Komedie

Regisseur: Jeff Tomsic

Cast: Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis

Kijkwijzer: 12 jaar en ouder

Hotel Artemis - Actie

Hotel Artemis is een geheim en exclusief ziekenhuis voor zware criminelen. Binnen gelden drie regels: géén wapens, géén politie en géén moord. Wanneer in de straten van Los Angeles bloederige rellen losbarsten en de legendarische maffiabaas Orian Franklin bij Hotel Artemis arriveert, verandert het ziekenhuis in een levensgevaarlijke plek.

Genre: Actie

Regisseur: Drew Pearce

Cast: Jodie Foster, Sofia Boutella, Jeff Goldblum

Kijkwijzer: 16 jaar en ouder

Voyage of Time: Life's Journey - Documentaire

De documentaire Voyage of Time: Life's Journey beschrijft het ontstaan van het universum. De film is het levenswerk van Terrence Malick, waarin hij een ode brengt aan de aarde en het leven. Meer dan dertig jaar werkte hij aan dit project en reisde hij de wereld over om het te filmen. De voice-over wordt gedaan door Cate Blanchett.

Genre: Documentaire

Regisseur: Terrence Malick

Cast: Cate Blanchett

Kijkwijzer: Alle leeftijden

​Bovenstaande films draaien vanaf 28 juni in de Nederlandse bioscopen, bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.