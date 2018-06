Zo hoort een saunaganger zich te gedragen

Bij een bezoek aan de sauna moeten sociale omgangsvormen iets aangescherpt worden, denkt etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo. "Iedereen is naakt en dus kwetsbaarder. Het is letterlijk de naakte waarheid. Over het algemeen geldt: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden."

Hou je benen bij elkaar

Zo is het goed om op je houding te letten, stelt Van Leggelo. "Of je nu een dame of heer bent: zit niet met de benen wijd. Niemand zit erop te wachten om naar het klokkenspel van een ander te kijken."

"Je mag best naar elkaar kijken", zegt Van Leggelo. "Je moet tenslotte ergens naar kijken. Maar nooit langer dan twee seconden. Ga niet staren. Doe je dat wel, dan kan iemand dat als intimiderend en ongewenst ervaren."

Trek een badjas aan

"De sauna's en baden betreed je, badkledingdagen buiten beschouwing gelaten, natuurlijk naakt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat je bij het verlaten van de sauna wordt geacht je badjas of handdoek weer om te slaan. Ook al voel je je helemaal gelukkig met je eigen lichaam: anderen kunnen hier aanstoot aan nemen."

“Zorg dat jouw zweet niet over een ander druppelt.” Anne-Marie van Leggelo, etiquette-expert

Houd 50 centimeter afstand

"Verzorg jezelf voor je een sauna bezoekt", benadrukt de expert in etiquette. "Zorg dat je teennagels netjes zijn geknipt en grijp in bij wildgroei van lichaamshaar. Alles wordt gezien en het is ook prettig voor anderen als je er een beetje verzorgd en schoon uitziet."

Let er bovendien op dat je niemand tot last bent. "Ga niet te dicht op anderen zitten, maar houd zo'n 50 centimeter afstand aan. Lichamelijk contact is uit den boze. Zorg dat je te allen tijde, met je hele lichaam, op je handdoek zit of ligt. Zo voorkom je dat jouw zweet over een ander druppelt."

Maak geen praatje met een bekende

Veel saunagangers komen liever geen bekenden tegen. "Het kan de buurman, dokter, juf of meester van je kinderen zijn. Begin niet een heel gesprek, maar groet elkaar met een knik en ga dan je eigen weg."

"Let er bovendien extra op dat je je oog niet laat vallen op de intieme delen van de ander. Dit is normaal al ongepast, maar bij een bekende helemaal desastreus."

Ook stellen die samen naar de sauna gaan, horen zich aan regels te houden. "Fijn dat je het leuk hebt samen, maar anderen hoeven dat niet te zien. Blijf daarom van elkaar af. Ga zeker niet zoenen en strelen of iets dergelijks. Dat is in een openbare ruimte met kleren aan al niet gepast, laat staan zonder kleren."

In de sauna op Lowlands

Geef geen complimenten

Van Leggelo waarschuwt voor het geven van complimenten. "Normaal gesproken is dit hartstikke leuk, maar in de sauna niet altijd gepast. Ik zou dit gewoon niet doen. Zeker seksuele opmerkingen houd je achterwege."

Daar sluit Bernd Huijser zich bij aan. Als adviseur inrichting en veiligheid op naakstranden houdt hij zich voor naturistenbond NFN bezig met ongewenst gedrag.

"Ongewenst gedrag is elk gedrag waardoor je je aangetast en geïntimideerd kan voelen. Dit kan komen door systematisch pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie."

Stap naar medewerkers van de sauna

"Dat kunnen opmerkingen zijn over iemands haarkleur, gewicht of uiterlijk", legt Huijser uit. "Maar ook dubbelzinnige opmerkingen of aanrakingen. Het is net als op kantoor: daar is het ook niet gepast om iemand in de schouder of dij te knijpen. Doe je dit naakt, dan krijgt het een zwaardere lading."

Geconfronteerd met ongewenst gedrag is het goed om daders aan te spreken, stelt Huijser. "Durf je dat niet of heb je hier geen zin in, dan stap je naar medewerkers van de sauna. Zij zullen dan ingrijpen."