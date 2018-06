Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht

Iron & Wine - TivoliVredenburg

De Amerikaanse singer-songwriter Samuel Beam heeft inmiddels al drie albums en zes ep's uitgebracht, waaronder zijn meest beluisterde single Call It Dreaming. Samen met I Am Oak speelt Iron & Wine donderdag in de grote zaal van TivoliVredenburg.

Waar: Tivolivredenburg, Utrecht

Wanneer: 28 juni, aanvang 19.45 uur

Prijs: 27,25 euro

Esmée Denters - Melkweg

Het is alweer elf jaar geleden dat Esmée Denters op YouTube werd ontdekt door Justin Timberlake. Ze vloog naar L.A. en bracht haar hitsingle Outta Here uit. Na vijf jaar maakt ze met een eigen show haar comeback in de Melkweg.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 28 juni, aanvang 19.00 uur

Prijs: 17,05 euro

Shamir - Paradiso

De muziek van de Amerikaanse singer-songwriter Shamir varieert van experimentele indierock tot dansbare hiphouse. Shamir noemt zichzelf geen man en geen vrouw, maar non-binary. Shamirs muziek staat dan ook bekend om het bijzondere gebruik van stemgeluid: "It's not feminine, it's not masculine. It's a happy medium", aldus de muzikant.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 29 juni, aanvang 20.00 uur

Prijs: 15,32 euro

Iron Maiden - Gelredome

Ze kunnen het nog steeds. De Londense metalband Iron Maiden bestaat al sinds 1975 en vormt een van de invloedrijkste bands uit de British heavy metal. De metalband heeft al meer dan 100 miljoen albums verkocht en keert voor de derde keer terug in de Gelredome. De nieuwe liveset is smullen voor trouwe fans: het bestaat uit een mix van grote hits uit de jaren tachtig en een handvol recente nummers.

Waar: Gelredome, Arnhem

Wanneer: 1 juli, aanvang 19.30 uur

Prijs: vanaf 71,50 euro

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.