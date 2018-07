Waarom het foodfestival 'ineens' ongekend populair is

Tijdens een foodfestival wordt een stadspark voor een weekend of zelfs langer omgetoverd tot openluchtrestaurant. Het terrein is sfeervol ingericht, met lampensnoeren en picknicktafels. Ontelbaar veel verschillende foodtrucks met creatief bedachte namen zoals In beslag genomen, Buskruid of Hupsaté bieden iets te eten aan.

Harry van Vliet van de Hogeschool van Amsterdam deed een jaar lang onderzoek naar deze foodfestivals in Nederland. In totaal organiseerden 181 verschillende foodfestivals vorig jaar één of meerdere edities. Samen waren ze verantwoordelijk voor 276 eetfeesten, die plaatsvonden op verschillende plekken in Nederland.

Van frietje tot sprinkhaan

Rollende Keukens in Amsterdam is één van de bekendste foodfestivals. Andere organisatoren, zoals Lepeltje Lepeltje en TREK, organiseren meerdere edities in verschillende steden. Bezoekers kunnen er klassiekers zoals een frietje met mayo of een hotdog eten, maar ook onbekende gerechten proberen, zoals gefrituurde sprinkhaan of streetfood uit Beiroet. Onderzoeker van foodtrends Femke Mosch zei in een eerder interview met NU.nl dat het dé plek is om eens iets nieuws, iets geks of iets anders te proeven.

Van Vliet ontkracht dat er steeds meer foodfestivals in Nederland komen. Er kwamen afgelopen jaar maar zes foodfestivals bij ten opzichte van het jaar ervoor. "Er is dus geen sprake van een toename of terugval. Het aantal is nagenoeg gelijk gebleven," zegt de onderzoeker.

Dat foodfestivals de laatste jaren naam hebben gemaakt in festivalland, mag duidelijk zijn: 91 procent van de foodfestivals bestaat vijf jaar of korter, 75 procent bestaat drie jaar of korter. Een vrij nieuw type festival dus, dat op praktische alle plekken in het land wordt georganiseerd.

Laagdrempelig festival

De populariteit van het festival dat zich op eten richt, is volgens de lector van de Hogeschool van Amsterdam te verklaren doordat het laagdrempelig is. "De festivals zijn meestal gratis en door de randzaken richt de organisatie zich vaak op het hele gezin." Dat de feesten plaatsvinden in parken en makkelijk bereikbaar zijn, speelt ook mee.

Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Utrecht, stelt dat 'food' populair is, omdat dat wat je eet tegenwoordig definieert wie je bent. "Denk bijvoorbeeld aan mensen die veganistisch eten. Dat gaat niet alleen over eten, het is een hele levensstijl."

Daarnaast zegt Van der Lippe dat festivals draaien om samen zijn, om de vrije tijd een actieve invulling te geven. "Ook hier willen mensen een bepaalde levensstijl uitdragen."

Naast foodtrucks die verschillende gerechten aanbieden, is er vertier voor kinderen, zoals een zweefmolen of een theatervoorstelling. Ook is er meestal een muzikaal programma met bijvoorbeeld een singer-songwriter of een dj. Een park wordt omgetoverd tot een sfeervolle locatie die vaak te vergelijken is met het reizende theaterfestival De Parade.

Van Vliet beaamt dat de randprogrammering steeds belangrijker wordt. "Er staan ook films, workshops, theater, muziek, lezingen of een markt op het programma." Emile Faulborn, betrokken bij de organisatie van TREK zegt dat dit klopt: "We zijn de afgelopen jaren van foodtruckfestival, naar festival gegroeid." Hij benadrukt dat food de focus heeft, maar dat beleving minstens zo belangrijk is, "We willen de bezoeker blijven verrassen en meer bieden dan goed eten alleen."

Nederland is verzadigd

Van Vliet denkt dat de rek er wel uit is en verwacht niet dat er de komende jaren meer foodfestivals worden georganiseerd, "Over een paar jaar kunnen we het pas zeggen, maar het lijkt alsof Nederland verzadigd is."

"Het aantal nieuwe organisatoren bijvoorbeeld, neemt al af", Van Vliet vult aan dat het ermee te maken zou kunnen hebben dat het enthousiasme onder foodtruckeigenaren is vervlogen. "In het begin lijkt het runnen van zo'n foodtruck misschien leuker dan het uiteindelijk is. Misschien levert het minder op dan mensen hopen."

Michiel de Kloet is eigenaar van Of je Spaanse worst lust en ziet dit anders. "In 2013 begon ik de foodtruck met een aantal Spaanse vrienden. Het viel ons op dat het aanbod kwalitatief Spaans eten klein was."

Nog altijd runt hij zijn truck vol passie. De Kloet legt uit dat hij parttime is begonnen naast zijn baan als salesmanager. Inmiddels richt hij zich fulltime op het runnen van zijn horecazaak op wielen. "Het is hard werken, maar ik ben van plan om dit te blijven doen." Hij kent niet veel 'collega's' die ermee stoppen, omdat ze het werk van tevoren hebben geromantiseerd.

Tijdens het weekend van 30 juni en 1 juli vinden onder andere De Parade (Rotterdam), Festival TREK (Eindhoven), Foodstock (Lelystad), Vissch (Den Haag), Lepeltje Lepeltje (Utrecht), Food is Fictie (Den Bosch) en Eten op Rolletjes (Haarlem) plaats.