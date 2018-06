Op deze daken kun je zwemmen, barbecueën en rolschaatsen

DakAkker - Rotterdam

DakAkker is de grootste dakboerderij van Europa. De akker ligt op het dak van het Schieblock in Rotterdam. Naast munt en lavendel, worden er rode bieten, courgettes en radijzen gekweekt. Bezoekers kunnen tussen de groenten lunchen bij Op Het Dak. De gerechten die het lunchrestaurant serveert, worden bereid met producten uit eigen moestuin.

Waar: Schiekade 189, Rotterdam

Wanneer: Woensdag t/m zondag van 9:00 tot 17:00 uur

Prijs: Toegang gratis

Pathé Utrecht Leidsche Rijn - Utrecht

Boven op de bioscoop in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn vind je een grote openluchtbioscoopzaal. De komende zomermaanden kunnen filmfanaten er elke avond terecht voor films als Mamma Mia!, La La Land en Lion. Bevalt de film niet zo? Dan kun je ook gewoon naar het uitzicht over Utrecht kijken.

Waar: Berlijnplein 100, Utrecht

Wanneer: 10 mei t/m 30 september

Prijs: vanaf 10 euro

Floor17 - Amsterdam

Floor17, de zeventiende verdieping van het Ramada Apollo Amsterdam Centre, is het hele jaar geopend. In de zomermaanden is het dakterras extra speciaal. In zitzakken kan er gekeken worden naar een film in de buitenlucht en daarnaast is er een rolschaatsbaan waar bezoekers een rondje kunnen rijden op 85 meter hoogte.

Waar: Staalmeesterslaan 410, Amsterdam

Wanneer: t/m 29 juli van 10.00 tot 0.00 uur

Prijs: vanaf 5 euro

DÂK - Rotterdam

Een rode paprika grillen met uitzicht over Rotterdam, dat kan bij DÂK. Tussen 21 juli en 13 augustus wordt parking Westblaak omgetoverd tot stadspark, waar je dagelijks vanaf 17.00 uur terechtkan voor een barbecue. DÂK verkoopt barbecuepakketten, maar bezoekers mogen ook zelf eten meenemen.

Waar: Apcoa Parking Westblaak, Rotterdam

Wanneer: 21 t/m 13 augustus vanaf 17:00 uur

Prijs: toegang gratis

Wet Deck - Amsterdam

Recht tegenover het Paleis op de Dam, ligt op het hotel W Amsterdam het Wet Deck. Dit dak heeft een langgerekt zwembad tot aan de rand van het dakterras. Op het Wet Deck kan dus gezwommen worden. Wie liever niet nat wordt, kiest een van de ligstoelen. Op dit dak worden ook poolparty's georganiseerd.

Waar: Spuistraat 175, Amsterdam

Wanneer: t/m 30 september van 9.00 tot 20.00 uur

Prijs: Toegang gratis

On The Roof - Amsterdam

In een knusse setting op een dak in Amsterdam-Noord kunnen muziekliefhebbers deze zomer terecht voor tien intieme concertavonden. Verschillende muziekgenres komen aan bod, zo staat er een jazzconcert en een klassiek concert op de planning. Per concert zijn slechts honderd tickets beschikbaar.

Waar: Johan van Hasseltweg 39, HoogtIJ Amsterdam

Wanneer: van 1 juni tot 7 september

Prijs: 18 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Mist jouw favoriete uitje op een dak? Reageer dan onder dit bericht.