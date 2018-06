Weekendtips Groningen: dansen, shoppen en veel sport

Swingin' Groningen - Binnenstad

De binnenstad van Groningen is komend weekend het decor van Swingin' Groningen. Op verschillende podia in de stad zijn liveoptredens van jazz, funk, soul, en groove muzikanten. Op het programma staan zowel bekende artiesten als aanstormende talenten.

Waar: verschillende locaties binnenstad

Wanneer: 21 tot en met 23 juni

Prijs: gratis

Glorious Heroes - MartiniPlaza

MartiniPlaza staat zaterdagavond in het teken van de tiende editie van Glorious Heroes. Tijdens het vechtgala staan zestien A-klassepartijen op het programma. De hoofdwedstrijd is de partij tussen Tayfun Ozcan en Mohamed Khamal. Ook de Groninger Michael Duut komt in actie tegen Fred Sikking. Glorious Heroes wordt in veertig landen op tv uitgezonden en vindt dus plaats in Groningen.

Waar: MartiniPlaza

Wanneer: 23 juni

Prijs: vanaf 40,50 euro

Deutschlandhuis - Het Heerenhuis

Oranje ontbreekt op het WK. Gelukkig zijn er genoeg andere teams om aan te moedigen. Het Heerenhuis speelt daar slim op in door partij te kiezen voor de Duitsers. Het café noemt zich de komende weken het Deutschlandhuis. Duitse expats of studenten en andere voetbalfans kunnen er zaterdag om 20.00 uur terecht om 'Die Mannschaft an zu feuern" in de wedstrijd tegen Zweden. Er is Duits bier, Duitse muziek én de wedstrijd wordt voorzien van Duits commentaar.

Waar: Het Heerenhuis

Wanneer: 23 juni om 20.00 uur

Prijs: gratis

Klein Berlijn - Grote Markt

De Grote Markt wordt zondag omgetoverd tot vintagemarkt Klein Berlijn. Je vindt er vintage kleding, accessoires, meubels en meer. Ook zijn er dj's en foodstands.

Waar: Grote Markt

Wanneer: 24 juni

Prijs: gratis

Eerste training FC Groningen - Sportpark De Koepel

De trots van Groningen begint het nieuwe seizoen op zondag met de eerste training op Sportpark De Koepel in Haren. Vanaf 15.00 uur kun je kennismaken met de nieuwe selectie van trainer Danny Buijs. Nieuwkomers Ahmad Menses Moreira en Mateo Cassiera zijn daar ook bij. Juninho Bacuna neemt bij de training afscheid van het publiek. Hij vertrekt naar het Engelse Huddersfield Town.

Waar: Sportpark De Koepel in Haren

Wanneer zondag 24 oktober vanaf 15.00 uur

Prijs: gratis

Groningen in 3D - Scheepvaartmuseum

In het Scheepvaarmuseum is vanaf zaterdag een nieuwe expositie te zien: Groningen in 3D. De expo toont stereofoto's van de stad uit de periode 1868-1940. De ruim zestig foto's zijn met een speciale 3D-bril te bekijken.