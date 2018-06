Bekijk hier de uitagenda van Amsterdam

Strange Sounds from Beyond - Noorderlicht/NDSM

Dit weekend kunnen muziekfans twee dagen genieten van bekende en vooral ook veel onbekende artiesten tijdens het Strange Sounds from Beyond-festival. Van de Zuid-Afrikaanse jazzzangeres Letta Mbulu tot 'twopikal bounce' van RAMZi, en van de experimentele electronica van dj I-F tot de wave en electrodisco van Dollkraut Band.

Waar: Noorderlicht / NDSM-terrein

Wanneer: 23 en 24 juni, 12.00 uur

Prijs: 41 euro (dagkaart), 73,50 (weekendticket)

Meer informatie

Pure Markt - Park Frankendael

Liefhebbers van ambachtelijk eten en drinken kunnen hun hart ophalen bij meer dan negentig ondernemers die tijdens de Pure Markt hun etenswaar en bijzondere producten aanbieden. Haal je boodschappen voor thuis, kom picknicken in het park, of doe een drankje op het terras met livemuziek. Voor kinderen is er een zweefmolen en ander entertainment.

Waar: Park Frankendael (Watergraafsmeer)

Wanneer: zondag 24 juni, 11.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Carnivale Brettanomyces

Tijdens de zesde editie van dit bierfestival op diverse locaties in Amsterdam proeven bezoekers en biernerds niet vaak voorkomende speciaal bieren, veelal gemaakt met wilde gisten. Naast de mogelijkheid tot het drinken van bier zijn er ook speciale bierworkshops en een bierdiner. Het openings- en sluitingsfeest vindt plaats bij bierbrouwerij Oedipus Brewing in Amsterdam-Noord.

Waar: diverse locaties in Amsterdam

Wanneer: 22 tot en met 26 juni

Prijs: gratis (behalve de workshops en diners)

Meer informatie

Martijn Koning - Vondelpark

Cabaretier Martijn Koning staat dit weekend in het openluchttheater van het Vondelpark met zijn nieuwe theatershow Koning Te Rijk. De show zit vol snelheid, absurdisme en vooral veel dieren. Honden, katten, haaien, parkieten en naakte molratten; ze komen langs.

Waar: Openluchttheater Vondelpark

Wanneer: 23 juni, 21.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Pay Attention Please! - Gustav Mahlerplein

Tijdens de officiële opening van de manifestatie Pay Attention Please! wordt het startschot van een nieuwe 'kunstroute' in zes Amsterdamse stadsdelen gegeven. Vanaf dit weekend wandel je langs bijzondere, historische en hedendaagse kunst in de publieke ruimte van de stad. Volg de routes via de mobiele website of laat je begeleiden door een gids. Ter gelegenheid is er een feestelijke openingsborrel met optredens, sprekers en een afterparty.

Waar: Gustav Mahlerplein

Wanneer: 22 juni, 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Heb je een aanvulling? Reageer dan onder dit bericht.