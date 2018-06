Weekendtips Breda: rooftopfestival en Van Gogh docu

Pannen Op Het Dak

Op dek acht van de Concordia-parkeergarage wordt dit weekend Pannen Op Het Dak georganiseerd. Op Breda’s eerste en enige rooftopfestival is een pop-up restaurant en een rollerdisco. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan verschillende workshops, zoals de workshop Boogschieten.

Waar: Concordia-garage (dek 8), Concordiastraat 13

Wanneer: 22 juni t/m 1 juli tussen 16.00 en 23.00

Prijs: Gratis

Champions Trophy 2018

Om de twee jaar vindt het Champions Trophy hockeytoernooi plaats. Nederland, Argentinië, Australië, België, India en Pakistan strijden om de ereltitel. De vrouwen uit China, Japan, Spanje en uit ons eigen land strijden om de vrouwentitel. Tickets zijn geldig op één dag, bezoekers kunnen dus meerdere wedstrijden zien. Extra reden om te gaan: dit is de allerlaatste keer dat het toernooi plaatsvindt.

Waar: Burg. Hockeyclub Breda, de Manlaan 26

Wanneer: 23 juni t/m 1 juli

Prijs: Tickets vanaf 20 euro

Breda Barst kick-off

Zaterdag begint de kick-off van muziekfestival Breda Barst, dat in september plaatsvindt. In de MEZZ strijden de bands Rabble, Vier Bier op Luyken, Mylie & The Tunes, Franctic en Dishking om een podiumplek op het muziekfestival. De jury bestaat volledig uit bezoekers, zij bepalen via een stemformulier wie er wint.

Waar: MEZZ, Keizerstraat 101

Wanneer: 23 juni

Prijs: Gratis

Van Gogh Documentaire in het Gele Huis

Cultuurliefhebbers kunnen bij het Gele Huis terecht voor de vertoning van een documentaire over Vincent Van Gogh. De documentaire gaat over de worstelingen en zoektocht van de schilder en een van zijn laatste doeken: Korenveld met kraaien. Na de vertoning gaan de deuren van het Gele Huis tijdelijk dicht voor een zomerstop, voorlopig is dit weekend dus de laatste kans voor een bezoek.

Waar: Het Gele Huis, Haagsemarkt 35

Wanneer: 23 juni, 15.00

Prijs: gratis

De Sprong & Zuiderwaterlinie Festival

Tijdens de tweede editie van het Zuiderwaterliniefestival genieten bezoekers van muziek, toneel, poëzie en historie. Centraal in de voorstellingen staat de historische Zuiderwaterlinie. Op zaterdag staat er een parachutistensprong op het programma, die gratis bijgewoond kan worden.

Waar: Kleine Schans Terheijden en Landgoed Bouvigne, Bouvignelaan 5, Breda

Wanneer: 23 juni t/m 24 juni

Prijs: gratis toegang en tickets

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Heb je een aanvulling? Reageer dan onder dit bericht.