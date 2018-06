Alleen al om de cafés zijn deze musea het bezoeken waard

Karel1 - Van Abbe Museum

Aan het 'binnenmeer' van rivier de Dommel ligt het Karel1-museumcafé. De Eindhovense kunnstenaar en architect John Körmeling ontwierp de knalroze voetgangersbrug die bezoekers naar het café brengt. Door hoge, grote ramen is het uitzicht over de rivier indrukwekkend. Op een zonnige dag biedt het terras aan het water nog meer plek in de frisse lucht.

Waar: Stratumsedijk 2, Eindhoven

Openingstijden: Dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur

Museumcafé Thuys - Dolhuys

Thuys ligt in een voormalig dolhuis. Was het pand in de zestiende eeuw nog een psychiatrische inrichting, tegenwoordig is het een museumcafé waar biologisch geluncht kan worden. Maandelijks worden er 'Thuyskamersessies' in het café georganiseerd, waarbij artiesten gratis intieme optredens geven.

Waar: Schotersingel 2, Haarlem

Openingstijden: Dinsdag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, in het weekend vanaf 12.00 uur

Hannema's Museumcafé - Museum de Fundatie

Op de derde verdieping van museum de Fundatie zit Hannema's museumcafé. Het grote raam op de bolling van 'het ei' op het museum geeft een uitzicht over de daken van de binnenstad van Zwolle. Bezoekers kunnen er terecht voor koffie, thee, een frisje of een glas wijn. Het café is echt ín het museum, waardoor bezoekers niet alleen van kunst genieten, maar ook van het uitzicht over de stad. Belangrijk om te weten: het café is alleen te bezoeken met een geldig museumticket.

Waar: Blijmarkt 20, Zwolle

Openingstijden: Dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur

Het Nieuwe Café – Het Nieuwe Instituut

Aan het museumpark in Rotterdam ligt Het Nieuwe Café. De inrichting van het kleurrijke café is een kunstwerk op zich. Op donderdagavonden worden er lezingen gehouden en is er een klein buffet. Het Nieuwe Café heeft in 2015 het 'Museumglas' gewonnen; de prijs voor het beste museumcafé van Nederland.

Waar: Museumpark 25, Rotterdam

Openingstijden: Dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.30 uur

Café Mokum – Amsterdam Museum

Het museumcafé van het Amsterdam Museum ligt in het voormalig koehuis van het St. Luciënklooster, verstopt achter de Kalverstraat. Bezoekers kunnen er lunchen of lokale biertjes proeven, binnen of buiten op het terras. De witte zuilenpassage, die precies tussen het café en de tuin in ligt, is door de bijzondere lichtinval een bezoek waard.

Waar: Kalverstraat 92, Amsterdam

Openingstijden: Van 10.00 uur tot 17.00 uur

Museumplein - Louwman Museum

Het Louwman Museum bezit 's werelds oudste privécollectie van antieke auto's. In het museum ligt Museumplein, dat met klassieke gevels en kinderkopjes op de vloer net een plein uit de jaren twintig lijkt. In het café kan tijdens openingstijden van het museum een kop koffie gedronken worden, buiten openingstijden is het plein te huur voor bijvoorbeelden feesten.

Waar: Leidsestraatweg 57, Den Haag

Openingstijden: Dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Alle cafés zijn gratis te bezoeken, tenzij anders vermeld. Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.