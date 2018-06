Om deze reden staat de muziek zo hard tijdens optredens

Erik Mans is manager productie en facility van TivoliVredenburg en was twintig jaar geluidsman van bands als Mudhoney, Dead Moon, Claw Boys Claw en Flaming Lips, waarmee hij in binnen- en buitenland tourde. ''Voor bands kon het geluid in die tijd niet hard genoeg staan. Het volume stond zeker twee tot drie keer harder dan tegenwoordig gebruikelijk is.''

Ongeveer tien jaar geleden werd de muziekindustrie wakker geschud. ''Vanuit de medische wereld kwamen meerdere signalen dat mensen last kregen van hun gehoor. Dat zorgde ervoor dat bands, publiek en technici steeds bewuster werden van de kans op gehoorschade. Het volume ging omlaag'', blikt Mans terug.

Volume omlaag

In februari 2014 maakten het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de muziekbranche de afspraak dat het geluidsniveau voortaan beperkt zou worden tot een gemiddelde van 103 decibel, gemeten over vijftien minuten. Vier jaar later, in maart 2018, adviseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een gemiddelde van 102 decibel bij mensen vanaf zestien jaar.

Het RIVM geeft toe dat 102 decibel niet voor iedereen veilig is. ''Ieder gehoor is anders en kan een ander geluidsniveau aan'', legt een woordvoerder uit. ''Wij zeggen natuurlijk liever: zet die muziek wat zachter, maar ons is gevraagd om naar het maximale geluidsniveau te kijken dat voor het over het algemeen veilig is.''

“De gillende meisjes uit het publiek van Ronnie Flex produceren makkelijk honderd decibel.” Erik Mans, manager productie en facility

Nog steeds schadelijk

Ook de duur van blootstelling aan hard geluid is van invloed. 94 decibel kan schadelijk zijn na vijf uur. Elke 3 decibel harder is een verdubbeling van het geluid en daarom een halvering van de tijd dat het gehoor er aan blootgesteld kan worden. 97 decibel kan daarom na 2,5 uur schadelijk zijn.

Om een beeld te geven: de 102 decibel die het RIVM adviseert, kan al na ongeveer vijftig minuten schadelijk zijn voor het gehoor. ''In de zalen van TivoliVredenburg staat het volume over het algemeen tussen de 97 en 100 decibel'', zegt Mans. Een stuk lager dan in het verleden gebruikelijk was, maar nog steeds (mogelijk) schadelijk voor het gehoor.

Beleving

Waarom staat de muziek dan niet zachter? ''Dat heeft alles te maken met beleving'', verklaart Mans. ''Mensen gaan naar live optredens om het mee te maken en iets te voelen. Staat het geluid te zacht, dan komt er geen emotie vrij. Zelf draai je het volume ook hoger wanneer je favoriete nummer op Spotify komt.''

''Wanneer we bands op laten treden op 80 decibel, dan zouden bezoekers het gevoel hebben dat ze het nummer ergens in een winkel horen, op de achtergrond'', vergelijkt de voormalige geluidsman. ''Met de huidige norm (tussen 97 en 100 decibel) vinden sommige mensen al dat het te zacht is. Verlagen we naar 80 decibel, dan loopt het publiek weg.''

'Gillende meisjes'

Een andere belangrijke factor is het publiek. ''Neem het optreden van Ronnie Flex een paar maanden geleden in TivoliVredenburg. De gillende meisjes uit het publiek produceren bij elkaar gemakkelijk 100 decibel aan geluid. Pas je het geluid daar niet op aan, dan hoor je de band niet meer. Wanneer je weet dat het publiek ademloos naar een artiest luistert, dan kan het volume juist omlaag.''

Daarnaast produceren muziekinstrumenten een hoop decibel. ''Wanneer een drummer op zijn snare slaat, haalt hij gemakkelijk de 103 decibel, een volledig akoestisch orkest 100 decibel. Wanneer het orkest naar een climax gaat, produceert het zelfs meer dan 100 decibel.

Bij het uitbrengen van het nieuwe advies gaat het RIVM uit van zelfredzaamheid van uitgaanspubliek. ''Wij denken dat volwassenen zelf maatregelen kunnen nemen, wanneer ze last hebben van te hard geluid. Kinderen kunnen dat minder goed. Daarom adviseren we om bij evenementen voor jeugd een maximum van 91 decibel aan te houden.''