Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht

Eels - Amsterdam

De Amerikaanse rockband Eels bestaat uit singer-songwriter Mark Everett, beter bekend onder zijn pseudoniem E., en een steeds wisselende band. Zo heeft hij al elf albums gemaakt, die vol staan met indierock, rustige pop en melancholieke teksten over het leven. Maandag en dinsdag stond de band al in uitverkochte zalen, maar voor de vrijdagshow in Paradiso zijn nog kaarten te koop.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 21 juni, 19.30 uur

Prijs: 41,50 euro

Meer informatie

Gallowstreet - Breda

Het twaalfkoppige jazzcollectief Gallowstreet speelt op blaas- en slaginstrumenten een mix van hiphop, funk, afrobeat en dance. De naam is afkomstig van de straat waar de band is gevormd: de Galgenstraat in Amsterdam. Met hun rustige jazz en feestmuziek heeft de band op grote festivals gestaan zoals North Sea Jazz, Oerol, Into The Great Wide Open en Lowlands.

Waar: Mezz, Breda

Wanneer: 22 juni, 20.30 uur

Prijs: 14,50 euro

Meer informatie

Israel Vibration - Utrecht

De Jamaicaanse reggaeband Israel Vibration bestaat al bijna vijftig jaar. De rastafari ontmoetten elkaar in een kliniek terwijl ze herstelden van polio en besloten samen muziek te maken. Sinds het vertrek van oudbandlid Apple Gabriel vormen Lascelle 'Wiss' Bulgin en Cecil 'Skeleton' Spence een duo. Voor de show in Utrecht zijn nog kaarten te koop.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 22 juni, 20.30 uur

Prijs: 22,75 euro

Meer informatie

The Jesus and Mary Chain - Rotterdam

Al bijna 35 jaar lang maakt The Jesus and Mary Chain uit Schotland alternatieve rock. De gitaarband wordt geleid door de broers Jim en William Reid. De band staat zaterdag in de Maassilo met een comebackalbum na een pauze van acht jaar. De show in Rotterdam is de enige show die ze in Nederland tijdens de tour zullen geven.

Waar: Maassilo, Rotterdam

Wanneer: 23 juni, 20.30 uur

Prijs: 36,50 euro

Meer informatie

Lenny Kravitz - Amsterdam

De Amerikaanse acteur en zanger Lenny Kravitz speelt classic rock, old school soul en funk. Hij heeft hits uitgebracht als Are You Gonna Go My Way, Always on the Run, Let Love Rule, It Ain't Over 'Til It's Over en I'll Be Waiting. Met supportact Curtis Harding staat hij zondag in de Ziggo Dome.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 24 juni, 20.00 uur

Prijs: Vanaf 49.50 euro

Meer informatie

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.