Lil' Kleine opent festival Werchter Boutique in België

Er zijn ongeveer 55.000 tickets voor dit festival verkocht.

Na Lil' Kleine, volgen zaterdag in het Festivalpark nog dj Rashida, Tom Odell, Jessie J en Years & Years. Om 22.45 uur is het de beurt aan de afsluiter Bruno Mars, bekend van hits als Finesse, That's What I like, Uptown Funk en Marry You.

Voorlopig is er volgens burgemeester Dirk Claes van Rotselaar nog geen sprake van verkeersproblemen in de omgeving van Werchter.

"De volkstoeloop komt heel traag op gang. Bij het concert van Lil' Kleine stonden er nog maar enkele duizenden op de weide", zegt Claes tegen persbureau Belga.