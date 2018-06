Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht

Nina Simone by JOC feat. Sabrina Starke - Den Haag

Luister naar de hits uit het oeuvre van blues- en soulzangeres Nina Simone, vertolkt door zangeres Sabrina Starke in samenwerking met het zeventienkoppige Jazz Orchestra of the Concertgebouw (JOC). Starke staat bekend om haar krachtige en unieke sound. Voor de show in het Paard in Den Haag zijn nog kaarten te koop.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 15 juni, 19.00 uur

Prijs: 27,50 euro

Meer informatie

Waylon - Utrecht

Hij eindigde afgelopen maand nog op de achttiende plek tijdens het Songfestival. Dit weekend staat Waylon live in TivoliVredenburg met zijn nieuwe The World Can Wait-tour. Hiermee geeft de zanger een voorproefje van het gelijknamige album en keert hij terug naar zijn liefde voor muziek uit Nashville.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 15 juni, 20.15 uur

Prijs: 33,95 euro

Meer informatie

Pearl Jam, Foo Fighters en Bruno Mars - Landgraaf

Officieel gezien is Pinkpop geen concert, maar een festival. Omdat er nog dagkaarten verkrijgbaar zijn, staat deze 49e editie toch in ons overzicht. In Landgraaf staan natuurlijk nog veel meer andere artiesten, zoals Oscar and the Wolf, Lil' Kleine, Snow Patrol en Editors.

Waar: Megaland, Landgraaf

Wanneer: 15 tot en met 17 juni

Prijs: 110 euro

Meer informatie

Underoath - Amsterdam

De Amerikaanse post-hardcoreband Underoath staat deze zaterdag op het podium van de Melkweg. De band uit 1998 bracht al drie albums uit en stond op grote festivals als Lowlands, Download Festival en Groesrock.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 16 juni

Prijs: 20,45 euro

Meer informatie

Herman van Veen - Bloemendaal

Samen met zijn muzikanten staat liedjes- en verhalenmaker Herman van Veen dit weekend in het openluchttheater Carprera in Bloemendaal. Verwacht een afwisselend theaterconcert van deze wereldwijd geroemde artiest. Voor de show in Bloemendaal zijn nog kaarten te koop.

Waar: Caprera, Bloemendaal

Wanneer: 17 juni

Prijs: 37,85 euro

Meer informatie

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.