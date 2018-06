Utrecht uitgids: 6 dingen die je kunt doen dit weekend

Canal Pride - Utrechtse grachten

Als de tweede Canal Pride van Utrecht net zo’n succes wordt als de eerste editie, dan kan Utrecht zich opmaken voor een groot feest. Er varen wel veertig boten mee met de parade die om 14.00 uur ‘s middags begint. Aanmoedigen en kijken kan vanaf de werven aan de Oudegracht met een koud drankje in de hand en feestmuziek op de achtergrond. Na de parade zijn er straatfeesten in het centrum.

Waar: centrum Utrecht (botenparade start bij Ledig Erf)

Wanneer: zaterdag 16 juni vanaf 14.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Over_Morgen - Kytopia

Het voormalige Tivolipand aan de Oudegracht is al tijden omgetoverd tot muzikaal walhalla van Colin Benders (Kyteman) en zijn muzikale vrienden. Op vrijdag is er een gratis showcasefestival van Bo, Marone, Massi, Jaro en Tim Koehoorn. Ze maken moderne hiphop tot 'vintage sixtiespop'. Over_Morgen is hun zelf opgezette showcasefestival in dé poptempel van Utrecht.

Waar: Kytopia, Oudegracht

Wanneer: vrijdag 15 juni

Prijs: gratis (reserveer wel een plek via deze link

Meer informatie

Fonkeltoon Festival - Julianapark

Een gloednieuw festival, dat is Fonkeltoon in het Julianapark. Bezoekers worden verrast door muziek uit onverwachte hoeken. Van het water, uit struiken en uit de lucht bijvoorbeeld. Verder kan er gedanst worden op swingende muziek of juist geluisterd worden naar jazz bij de vijver. Zelf muziek maken kan ook op het festival dat zich richt op alle leeftijden.

Waar: Julianapark

Wanneer: zaterdag 16 juni, van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: 6,50 euro (kinderen tot 12 jaar), 8,50 euro (volwassenen) voorverkoop online , aan de deur zijn de kaarten 8 en 10 euro

Meer informatie

CampusDoc Film Festival - Louis Hartlooper Complex

Tijdens CampusDoc Film Festival tonen jonge, getalenteerde filmmakers hun werk. Nederlandse filmstudenten, maar ook internationale talenten komen naar Utrecht om te laten zien wat ze in huis hebben.

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: zaterdag 16 en zondag 17 juni

Prijs: 12,50 euro per persoon

Meer informatie en tickets

WK kijken - Café De Branding

Nederland mag zich niet geplaatst hebben, het WK helemaal aan je voorbij laten gaan, hóeft niet. Meerdere Utrechtse kroegen organiseren kleine evenementen om de wedstrijden heen. Bij De Branding bijvoorbeeld, kunnen voetballiefhebbers zondag kijken naar de wedstrijd tussen Duitsland en Mexico. De toegang is gratis en je bent niet verplicht om iets te eten te kopen.

Waar: Café De Branding, Croeselaan 303

Wanneer: zondag 17 juni, 16.45 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Singersongwriter zondag - ‘t Hoogt

Wie de voetbalgekte liever overslaat, zit zondag goed bij het café van filmhuis ‘t Hoogt. Tijdens Singersongwriter Zondag treedt Cashmyra op. Haar muziek wordt omschreven als puur, rauw, eerlijk en verhalend.

Waar: ‘t Hoogt Filmcafé

Wanneer: zondag 17 juni, 16.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Heb je een aanvulling? Reageer dan onder dit bericht.