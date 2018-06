Dit wordt het weer tijdens Pinkpop: zonnige zaterdag en weinig regen

Vrijdag

Op de eerste festivaldag staan onder meer Pearl Jam en Snow Patrol op het programma. Bezoekers hoeven zich niet warm te kleden, want het kan deze dag 23 graden worden met een zwakke tot matige zuidwestenwind, blijkt uit voorspellingen van Weerplaza. Bij zonsondergang zal het nog rond de 20 graden zijn, pas daarna koelt het af. De paraplu kan ook in de tent blijven, want het blijft droog.

Zaterdag

Op de dag dat onder meer The Foo Fighters, The Script, Nothing but Thieves en Alan Walker optreden, laat de zon zich veel zien. Advies is om je goed in te smeren, aangezien de zonkracht deze tijd van het jaar sterk is. Het blijft droog en er zullen wat wolkenvelden zijn. De temperatuur kan in Landgraaf oplopen tot zo'n 25 graden. 's Avonds is er kans op een bui.

Zondag

Op de laatste Pinkpop-dag zijn er optredens van onder anderen Bruno Mars, Editors en The Kooks. Vandaag is de kans op een regenbui het grootst, omdat de lucht onstabiel wordt en er vrij gemakkelijk buien kunnen ontstaan. In de middag loopt de temperatuur op tot 21 graden.

Maandag

Het festival is op maandag afgelopen en dan vertrekken veel mensen weer richting huis. Festivalgangers maandag hun tent afbouwen en hun spullen inpakken, hoeven niet te vrezen dat ze nat worden. Er is regen voorspeld, maar de meeste buien vallen in het noorden van het land.