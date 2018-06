Jeroen Woe en Niels van der Laan geven Kwisconcerten

In elke aflevering van De Kwis, dat werd gepresenteerd door Paul de Leeuw, zongen Woe en Van der Laan een liedje over de voorgaande week.

Deze nummers zal het cabaretduo in concertvorm ten gehore brengen. De zogenoemde 'Kwisconcerten' worden op 30 en 31 augustus en 1 en 2 september in het DeLaMar Theater in Amsterdam gegeven.

Er zal ook een registratie van de concerten op televisie worden uitgezonden; op 13 oktober en 17 november om 22.30 uur bij BNNVARA op NPO 1. Woe en Van der Laan worden tijdens de optredens bijgestaan door een ensemble en de Miguel Wiels-band.

Paul de Leeuw

Het programma begon in 2011 als onderdeel van de zaterdagavondshow Pau!l van Paul de Leeuw en later bij Langs de Leeuw. Sinds 2013 was De Kwis als zelfstandig programma op NPO 1 te zien, met gemiddeld 1.755.000 kijkers.

Bekende onderdelen zijn de muzikale parodieën, de Spannende toon, de Inkwisitie en De lopende band. Na 115 afleveringen besloten de makers unaniem om de serie te beëindigen. Naast De Leeuw, Woe en Van der Laan waren ook Joep van Deudekom en Rob Urgert in het programma te zien.