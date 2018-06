Zo overleef je een weekendfestival

Timo Kragting, festivalfanaat en hoofdredacteur van festivalmedium Yellowtipi, is met acht jaar ervaring in het festivallandschap een expert. "De beste tip is om je zo min mogelijk druk te maken, laat je niet leiden door de timetable en ga gewoon op avontuur, want zo maak je herinneringen. Dat zit vaak in het onverwachtse."

Gezond eten en bruistablet

Bij een meerdaags festival mogen bezoekers zelf eten en drinken meenemen, tot 8 liter. Maar volgens Kragting zijn houdbare knakworsten en bier niet het belangrijkste om in te pakken. "Voldoende water is belangrijk, maar vergeet ook niet om gezond eten mee te nemen. Probeer veel groente, fruit en noten mee te nemen."

"De meeste mensen eten niet erg gezond op een festival en drinken veel alcohol. Pak 's ochtends dus even je momentje met wat groente, fruit of noten en een vitaminebruistablet, dan ben je zo weer hersteld."

Pas op voor wildplassers

Een plek op de camping vinden tussen duizenden mensen is soms een uitdaging, daarom adviseert Kragting om op tijd naar de festivalcamping te gaan. "Ik probeer altijd te kijken waar de zon opkomt en ga dan precies aan de andere kant liggen, het liefst in de buurt van bomen. Dan kan je lekker in de schaduw uitslapen de volgende dag. Ga alleen niet te dicht bij de bomen liggen, want dan krijg je wildplassers tegen je tent aan."

Ook heeft Kragting een handige truc om je tent terug te kunnen vinden: "Versier je tent met slingers en vlaggen, of neem een kleurrijke partytent mee. Zo kun je 's nachts makkelijker je tent terugvinden."

Timetablestress

Artiesten die tegelijk optreden, kunnen timetablestress opleveren, want je kunt ze niet allemaal zien. Kragting: "Daar heb ik na acht jaar nog steeds geen oplossing voor. Wel heb ik goed advies: ga niet het laatste kwartier eerder weg bij de ene act om nog een kwartier van een andere act mee te kunnen krijgen."

"Ga vol voor één van de concerten. Uiteindelijk haal je daar het meeste plezier uit. Je begint ook niet in een boek op pagina vijf om het vervolgens weg te leggen voor het einde."

Rol je kleren op

De festivalganger sleept veel spullen met zich mee. Ruud Wenting, kampeerdeskundige bij de ANWB, geeft paktips. "Om zo veel mogelijk in je rugzak te krijgen, moet je je kleren oprollen, niet opvouwen, dan past er meer in."

Hij adviseert niet veel mee te nemen. "Denk in ieder geval aan een warme trui voor 's avonds en een regenjack voor als het regent. Vergeet ook niet wat pleisters en paracetamol, die zal je uiteindelijk altijd nodig hebben."

Voorkom een zwembad

Het maakt volgens Wenting niet uit of je een opgooitent of een vijfdelige tent meeneemt. "Zolang de tent maar ventilatiegaten heeft. Anders word je 's ochtends wakker met hoofdpijn, ook als je niets gedronken hebt."

Ook belangrijk volgens Wenting: "Neem altijd een extra grondzeil mee. Het kan zo zijn dat je tent waterdicht is, maar hoe goedkoper de tent, hoe zwakker het grondzeil. Denk er wel aan dat het grondzeil niet buiten de binnentent mag uitsteken, anders krijg je alsnog een zwembad."

Een of twee powerbanks

Denise van de Ree, hoofdredacteur van de Festivalkrant, heeft ook jaren festivalervaring. "Ik heb altijd een powerbank bij me. Op een festival heb je niet veel mogelijkheid om je telefoon op te laden. Omdat je op een meerdaags festival vaak je vrienden zoekt of de timetable wilt opzoeken, heb je je telefoon nodig. Soms neem ik zelfs een tweede powerbank mee, dan ben ik zeker dat ik het hele weekend doorkom."

Babydoekjes en reinigingsgel

Van de Ree adviseert om babydoekjes mee te festivalterrein op te nemen. "Die zijn overal goed voor. Bij de toiletten is er vaak geen wc-papier, met babydoekjes kan je toch even je behoefte doen. Ook kun je het overtollige zand van je gezicht halen of je schoenen schoonmaken als je in de smurrie gestaan hebt."

Een flesje handreinigingsgel en lenzenvloeistof is volgens Van de Ree ook handig. "Handreinigingsgel is veel hygiënischer dan water. En voor wie lenzen draagt: je ogen drogen veel sneller uit, omdat je dagen zo lang zijn en het terrein soms zo stoffig is."

Oordoppen zijn belangrijk

Tot slot zegt Van de Ree dat oordoppen belangrijk zijn. "Velen denken dat je voor een festival geen oordoppen nodig hebt omdat het vaak in de buitenlucht is, maar dat is een misverstand. Je kunt nog steeds gehoorschade oplopen."

"Dat je de muziek minder goed zou kunnen horen is geen excuus, de oordoppen hebben een filter waardoor je de muziek gewoon kunt horen. Het zou jammer zijn als je door gehoorschade niet meer van een festival zou kunnen genieten."

NU.nl is benieuwd naar de ultieme overlevingstips van lezers. Heb jij een tip? Reageer hier.