Exposities over reuzedrollen en andere tentoonstellingen die bezoek waard zijn

Viktor & Rolf: Fashion Artists 25 Years - Kunsthal (Rotterdam)

Al 25 jaar lang ontwerpen Viktor Horsting en Rolf Snoeren draagbare kunst. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Amsterdamse modeduo heeft de Kunsthal in samenwerking met Canadese curator Thierry Maxime Loirot een overzichtstentoonstelling samengesteld van al hun rebelse en unieke collecties.

Waar: Kunsthal, Rotterdam

Wanneer: tot en met 30 september 2018

Prijs: 14 euro per persoon, jeugd tot en met 17 jaar gratis

Meer informatie en tickets

A Chinese Journey - Noordbrabants Museum (Den Bosch)

A Chinese Journey draait volledig om Chinese hedendaagse kunst. De tentoonstelling laat een mix van schilderijen, tekeningen, foto's, sculpturen en video-installaties met betrekking tot spiritualiteit, traditie en politiek zien. Verspreid over vijf zalen van het museum worden kunstwerken van dertig kunstenaars uit de collectie van Uli Sigg getoond, waaronder Zhao Bandi, Feng Mengbo en Ai Weiwei.

Waar: Noordbrabants Museum, Den Bosch

Wanneer: tot en met 8 juli 2018

Prijs: 12 euro per persoon, jeugd tot en met 18 jaar gratis

Meer informatie en tickets

Vorm - Fellows - Attitude - Boijmans van Beuningen (Rotterdam)

De sculpturententoonstelling Vorm – Fellows – Attitude van Weens kunstenaarscollectief Gelatin bestaat uit vier grote drollen. De één is 4 meter en de ander is wel 20 meter hoog. Gelatin wil taboes doorbreken en daagt daarvoor bezoekers uit om mee te doen: 101 'naaktpakken' hangen klaar om tijdens het bekijken van de tentoonstelling gedragen te worden. Het dragen van zo'n pak is niet verplicht.

Waar: Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Wanneer: tot en met 12 augustus 2018

Prijs: 17,50 euro per persoon, jeugd tot en met 18 jaar gratis

Meer informatie en tickets

Rineke Dijkstra - De Pont (Tilburg)

Rineke Dijkstra bereikte in de jaren negentig internationale bekendheid met haar Strandportretten. Met deze reeks foto's vestigde zij haar reputatie als maker van portretten waarin identiteit centraal staat. In De Pont is een tentoonstelling te zien van haar werken door de jaren heen. Vorig jaar werd Dijkstra onderscheiden met de prestigieuze Hasselblad Award.

Waar: De Pont, Tilburg

Wanneer: tot en met 22 juli

Prijs:10 euro per persoon, jeugd tot en met 18 jaar gratis

Meer informatie en tickets

The Death Of Melanie Bonajo - Bonnefantenmuseum (Maastricht)

De tentoonstelling is een samenstelling van video-installaties van de Nederlandse kunstenaar Melanie Bonajo. De titel is misschien een beetje grauw, maar de bedoeling achter de expositie is om te kunnen reflecteren op het werk en op jezelf. Want als je na het sterven herboren zou worden, wie zou je dan willen zijn?

Waar: Bonnefantenmuseum, Maastricht

Wanneer: tot en met 28 augustus

Prijs: 12,50 euro per persoon, jeugd tot en met 18 jaar gratis

Meer informatie en tickets

Noot: Dit is een selectie van de redactie van Nu.nl. Staat jouw favoriete tentoonstelling niet in het overzicht? Vul het artikel aan door hieronder een reactie achter te laten.