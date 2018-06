Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht

Diggy Dex - Theater de Veste (Delft)

Alweer bijna tien jaar geleden maakte Koen Jansen onder zijn alter ego Diggy Dex de hit Slaap lekker (Fantastig toch) en ook in de jaren daarna bleef hij aanwezig in de Nederlandse hiphop. Als eerste Nederlandse rapper kreeg hij het voor elkaar om in een uitverkocht Carré te staan, maar voor zijn show in Delft zijn nog kaarten te koop.

Waar: Theater de Veste, Delft

Wanneer: 7 juni, 20.15 uur

Prijs: 22,50 euro

Meer informatie en tickets

Linde Schöne + Dave Budha - Paradiso Noord (Amsterdam)

De Nijmeegse Linda Schöne heeft met haar Nederlandstalige r&b op Eurosonic Noorderslag al veel goede indrukken achtergelaten. Deze maand komt haar tweede EP Linda uit Nimma uit en vrijdagavond is er een primeur voor haar nieuwe liveshow, samen met Dave Budha, in de Tolhuistuin.

Waar: Paradiso Noord, Amsterdam

Wanneer: 8 juni, 20.30 uur

Prijs: 15,89 euro inclusief lidmaatschap

Meer informatie

Kiefer Sutherland - TivoliVredenburg (Utrecht)

De meesten zullen de Canadese singer-songwriter beter kennen als Thomas Kirkman in de Netflix-serie Designated Survivor, maar ook op het podium is Kiefer Sutherland te vinden. In 2016 verscheen zijn debuutalbum Down In A Hole op het label Ironworks, waar Sutherland mede-eigenaar van is. De Canadees schrijft zijn eigen countrysongs, die hij zingt met zijn rauwe stem.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 8 juni, 19.45 uur

Prijs: 34 euro

Meer informatie en tickets

Amartey & The Band Recraft - Doornroosje (Nijmegen)

De 25-jarige Amartey groeide op in de Bijlmer en begon op jonge leeftijd muziek te maken. Hij liet zich inspireren door Ghanese muziek en heeft zijn plek gevonden in de afroscene. Het resultaat daarvan is dansbare afropop en smooth r&b met een vleugje reggae en dancehall.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 8 juni, 21.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie en tickets

Arctic Monkeys, Father John Misty, The National - Hilvarenbeek

Officieel gezien is Best Kept Secret natuurlijk geen concert, maar een festival. Omdat je tijdens de zesde editie in Hilvarenbeek 'concerten' van artiesten zoals Arctic Monkeys, Father John Misty, The National, LCD Soundsystem en Tyler, The Creator ziet, staat BKS toch in dit overzicht.

Waar: Safaripark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Wanneer: 8, 9 en 10 juni

Prijs: Dagtickets zijn 84 euro en weekendtickets vanaf 152,50 euro

Meer informatie en tickets

Shakira - Ziggo Dome (Amsterdam)

Op 19 november annuleerde de Colombiaanse zangeres Shakira haar show in de Ziggo Dome vanwege problemen met haar stembanden. Op 9 juni komt ze alsnog naar Amsterdam om naast hits als Whenever, Wherever en Waka Waka haar nieuwe album El Dorado te presenteren.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 9 juni, 18.30

Prijs: 49 euro

Meer informatie tickets

Meschiya Lake & Dizzy Birds - Rotown (Rotterdam)

Vroeger at ze glas en insecten bij het circus, nu toert ze door Europa als jazzzangeres. De New Orleanse Meschiya Lake versmelt samen met haar begeleidingsband Dizzy Birds lakejazz, swing, ragtime, bigband en dixieland tot een muzikaal geheel.

Waar: Rotown, Rotterdam

Wanneer: 9 juni, 21.00 uur

Prijs: 14 euro

Meer informatie en tickets

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.