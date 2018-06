Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop

The Bachelors - drama/komedie

Wanneer zijn vrouw overlijdt, verruilt Bill Ponder (Oscarwinnaar J.K. Simmons) zijn dorpse omgeving voor de grote stad. Samen met zijn zeventienjarige zoon Wes wil hij opnieuw beginnen. Langzaam maar zeker proberen de twee hun ontwortelde leven weer op de rit te krijgen. Hoewel daar een hoop pijn bij komt kijken, wacht er ook nieuwe liefde.

Genre: drama/komedie

Regisseur: Kurt Voelker

Cast: J.K. Simmons, Odeya Rush, Jean Louisa Kelly, Julie Delpy, Josh Wiggins

Kijkwijzer: 12+

Hereditary - horror

De grootmoeder van de familie Graham overlijdt, maar zelfs na haar dood heeft ze nog veel invloed op de nabestaanden. Vooral kleindochter Charlie, voor wie grootmoeder altijd een ongewone fascinatie had, heeft daar veel last van. Nog tijdens het rouwproces komen de Grahams achter een afschuwelijke waarheid. Moeder Annie moet een duister pad inslaan om haar gezin voor het noodlot te behoeden.

Genre: Horror

Regisseur: Ari Aster

Cast: Toni Collette, Alex Wolff, Gabriel Byrne

Kijkwijzer: 16+

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot - drama/komedie

John Callahan (Joaquin Phoenix) is levensgenieter, alcoholist en in het bezit van een enorme dosis politiek incorrecte humor. Na een avond feesten belandt hij voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Zijn situatie lijkt uitzichtloos, maar dan ontmoet John bij de AA-groep een vriend voor het leven (Jonah Hill). Bovendien komt hij de vrouw van zijn dromen tegen en verwerft hij nationale faam met zijn schofferende cartoons: John wordt een voorbeeld van levensvreugde.

Genre: drama/komedie

Regisseur: Gus van Sant

Cast: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black

​Kijkwijzer: 12+

Utöya - drama

Anders Breivik richtte op 22 juli 2011 tijdens een jeugdkamp van de sociaaldemocratische partij een bloedbad aan op het eiland Utöya. Daarbij kwamen 69 vooral jonge mensen om die deel uitmaakten van een zomerkamp voor jongeren. Utöya vertelt het verhaal van de achttienjarige Kaja, die tijdens de 72 minuten durende aanslag op zoek is naar haar zusje.

Genre: drama

Regisseur: Erik Poppe

Cast: Aleksander Holmen, Andrea Berntzen, Solveig Koløen Birkeland, Brede Fristad

Kijkwijzer: 12+

Love, Simon - romantische komedie

De zeventienjarige Simon Spier heeft een groot geheim: niemand weet dat hij homoseksueel is. Hij kan er maar met één iemand over praten: een anonieme klasgenoot met wie hij online aan het chatten is. Maar hoe kan hij uit de kast komen? En met wie praat hij op het internet? Het beantwoorden van beide vragen blijkt grappig, eng en zet het leven van Simon volledig op zijn kop.

Genre: romantische komedie

Regisseur: Greg Berlanti

Cast: Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner

Kijkwijzer: alle leeftijden

Charlie & Hannah gaan uit - romantische komedie

Twintigers Charlie en Hannah nemen tijdens een drankovergoten vrijdagnacht een 'magisch' snoepje waardoor alles om hen heen verandert. Lopend door Antwerpen belanden ze in de meest bijzondere situaties. Het ene moment in de kroeg, het volgende op een sneeuwvlakte of in een kosmisch zwart gat. Charlie en Hannah gaan uit is een romantische komedie over liefde, seks, en vooral exen.

Genre: romantiek/komedie

Regisseur: Bert Scholiers

Cast: Evelien Bosmans, Patrick Vervueren, Daphne Wellens

Kijkwijzer: 12+

