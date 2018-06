Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop (week 23)

Jurassic World: Fallen Kingdom - drama/thriller

De slapende vulkaan op het eiland Isla Nublar wordt weer actief. Daardoor dreigen de overgebleven dinosauriërs, die in de jungle aan hun lot zijn overgelaten, vernietigd te worden. Claire (Bryce Dallas Howard) doet er alles aan om dit te voorkomen. Samen met Owen (Chris Pratt) en een team van specialisten keert ze terug naar het eiland om de dinosauriërs te redden. Maar op Isla Nublar blijkt de vulkaan niet hun grootste zorg.

Genre: drama, thriller

Regisseur: J.A. Bayona

Cast: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

​Kijkwijzer: 12+

The Bookshop - drama

In de verfilming van Penelope Fitzgeralds The Bookshop opent weduwe Florence Green (Emily Mortimer) een boekhandel in een Brits kustplaatsje. Daar doet haar winkel meer stof opwaaien dan verwacht. Ze wordt op slinkse wijze tegengewerkt door de rijke Violet Gamart (Patricia Clarkson), maar krijgt hulp van de mysterieuze Mr. Brundish, die vindt dat het dorpje wel wat verandering kan gebruiken. The Bookshop ontving in Spanje drie Goya's (Spaanse Oscars) en won op de Frankfurter Bookfair de prijs voor de beste boekverfilming van het jaar.

Genre: drama

Regisseur: Isabel Coixet

Cast: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson

Kijkwijzer: alle leeftijden

Ubiquity - documentaire

De Zweedse ingenieur Per Segerback stond aan de wieg van de eerste smartphone van het merk Sony Ericsson, maar de laatste achttien jaar van zijn leven woont hij in een bos, ver verwijderd van moderne technologie. Segerback maakt deel uit van een groep mensen die letterlijk ziek wordt van de elektromagnetische straling die smartphones, zendmasten en internetrouters uitzenden. De documentaire Ubiquity vertelt zijn verhaal en dat van lotgenoten Asaka uit Tokio en Anouk uit Weesp. Is er voor hen straks nog plek op deze planeet?

Genre: documentaire

Regisseur: Bregtje van der Haak

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bovenstaande films draaien in de Nederlandse bioscopen vanaf 7 juni, bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.