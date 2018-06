Miss Montreal trekt met nieuwe theatershow door Nederland

De theatertour heet Fu-Fu-Fu-F♥ck it, waarmee de zangeres net als de titels van haar eerdere theatershows knipoogt naar het stotteren waar ze mee kampt.

Tijdens de theatershow komen de ervaringen voorbij van Sanne Hans, zoals de artieste eigenlijk heet, als jurylid in The Voice of Holland, met het uitbrengen van een nieuw album en met het vele optreden tijdens haar artiestenleven.

In 2013 ging Miss Montreal voor het eerst langs de theaters met haar show S-ss-sss-Sanne. In 2015 volgde er met Onmeunig Sanne een tweede theatertour, die in 2017 werd opgevolgd door de show Ssss.s... ach, laat ook maar.