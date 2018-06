Op deze manier verover je in stijl een zitplaats op een overvol terras

Reinildis van Ditzhuyzen, schrijver van Hoe hoort het eigenlijk?

Van Ditzhuyzen kiest voor de directe aanpak. ''Ik zou er naartoe lopen en zeggen: 'Goh, het terras is heel vol. U heeft nog twee vrije plaatsen. Vindt u het heel erg als ik hier ga zitten? U zult geen last van me hebben.' Normaal gesproken geldt: iemand die aardig benaderd wordt, doet niet onaardig terug.''

Het is hierbij belangrijk dat je duidelijk bent. ''Eigenlijk kan alles, als je het maar goed brengt.''

Van Ditzhuyzen zou onder geen beding een gesprek beginnen met haar tafelgenoten. ''Nee, nee, dat doe je niet. Als er al iemand een gesprek zou moeten beginnen dan zou het stel dat moeten doen. Daar kun je dan op ingaan, maar persoonlijk zou ik het snel afkappen. Ik zit niet op het terras om vrienden te maken.''

Het stel mag ook weigeren, volgens Van Ditzhuyzen. ''Bijvoorbeeld omdat het geen luistervinken wil tijdens grote woorden over liefde. Daar zou ik zelf ook niet in verwikkeld willen raken. De etiquette zegt: houd rekening met een ander. Dat moet je dan ook doen.''

Beatrijs Ritsema, colomnist etiquette Trouw en HP/De Tijd

''Terrasetiquette schrijft in dit geval voor: inschikken.'', is Ritsema stellig. ''Het stel dat er al zit, kan aanspraak maken op de tafel, niet op de stoelen. Deze mogen daarom altijd door nieuwkomers in gebruik worden genomen, indien netjes gevraagd.''

Wanneer je de tafel deelt met het stel is het niet verplicht om een gesprek te voeren. ''In tegendeel: je kunt je beter niet met het koppel bemoeien. Richt je liever op je eigen gezelschap. Heb je dat niet, dan houd je je rustig. Wanneer je de tafel deelt met één onbekende, dan is het makkelijker om een praatje te beginnen, puur omdat je dan niet een ander gesprek verstoort.''

Het is voor het stel not done om te weigeren, stelt Ritsema. ''Je kunt dit vergelijken met een treincoupé: wanneer je met een vriend twee stoelen bezet houdt, mag je anderen niet verbieden de andere plaatsen in te nemen. Zo werkt dat hier ook. Het stel mag niet de lege stoelen monopoliseren.''

Anne-Marie van Leggelo, etiquette/imagodeskundige

Blijf rustig, is het belangrijkste advies van Van Leggelo. ''Maak er geen wedstrijd van. Ga nooit rennen naar een vrije plek op het terras en ga nooit ongevraagd zitten. Kijk ook of de tafel groot genoeg is in verband met privacy en ruimte.''

In tegenstelling tot Van Ditzhuyzen en Ritsema, raadt Van Leggelo aan om hulp in te schakelen. ''Vraag altijd aan de bediening of lege stoelen inderdaad door niemand in gebruik zijn. Mocht het zo zijn, dan kun je het personeel vragen om het lunchende stel te benaderen. Zo vergroot je de kans op een 'ja'.''

''Wanneer je zit, dan is het goed om de mensen aan tafel altijd even danken en begroeten'', benadrukt Van Leggelo. ''Knik vriendelijk naar het stel en neem plaats. Een gesprek voer je alleen als het stel initiatief neemt. Wellicht wordt dat harstikke gezellig. Heb je er geen zin in, dan reageer je netjes, maar laat je door middel van je non-verbale houding zien dat je geen behoeft hebt aan een praatje.''

