Nieuw in Rotterdam: wandelroute over bijzondere daken

Wegens een gebrek aan ruimte worden daken steeds belangrijker in het centrum van de stad. De Dakenroute van vijf kilometer brengt wandelaars op plekken waar al heel slim gebruik wordt gemaakt van de ruimte die daken kunnen bieden.

Naar verwachting zal het aantal mensen dat woont in het centrum van Rotterdam anno 2030 met 20.000 zijn gestegen naar 60.000. Elke vierkante meter zal worden benut voor het bouwen van huizen. Daardoor verdwijnen veel belangrijke functies uit het straatniveau, verklaren de initiatiefnemers van de Rotterdamse Dakenroute.

Die functies zullen moeten verplaatsen naar de daken. ''Dan moet je denken aan de opvang van regenwater, duurzame energieopwekking, maar ook daktuinen en rooftop bars'', schrijft de organisatie. Rotterdam heeft 14,5 miljoen vierkante meter lege platte daken, waarvan 1 miljoen vierkante meter in het centrum.

Oogstbaar dak

Onderdeel van de Rotterdamse dakenroute is Luchtpark Hofbogen; het langste dak van Rotterdam met een lengte van 1,9 kilometer. Van april tot oktober is het dak van 10.00 uur tot zonsondergang opengesteld. Bezoekers kunnen in het gras liggen, zitten op/tegen/naast één van de vijftig kunstschapen of een wandeling maken door de fruitboomgaard.

Ander populair onderdeel van de route is De DakAkker, in 2017 verkozen tot Het beste dak van Nederland. De DakAkker is het eerste oogstbare dak in Nederland en er worden groenten, fruit, eetbare bloemen en kruiden verbouwd.

Klik hier voor meer informatie en de route.