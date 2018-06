Waarom steeds meer volwassenen apenkooien in hun vrije tijd

De vloer is lava en tikkertje in één: bijna elke Nederlander speelde apenkooien tijdens de basis- en middelbare schoolperiode. Sterker, het was voor veel kinderen de leukste gymles van het jaar.

Daniel Kuin, medeoprichter van Apenkooigym, ontdekte dat het belangrijk is voor volwassenen om stoom af te blazen. En dat deze groep nog heel graag het spel apenkooien speelt. In zes jaar tijd groeide zijn bedrijf uit van één naar acht locaties in onder andere Groningen, Rotterdam en Breda. Vier van de acht plekken werden in het laatste anderhalf jaar opgericht.

Naast apenkooien worden er bij Apenkooigym ook andere 'ouderwetse' gymlessen gegeven zoals trefbal, tikkertje en rock-paper-scissors-estafette. Kuin: ''Echt iedereen die meedoet heeft de tijd van zijn leven. Mensen vergeten dat ze aan het sporten zijn.''

Groei Apenkooigym vanaf 2017 Van vier naar acht locaties

Van twintig naar veertig instructeurs

Van acht naar zestien lessen per week

In 2017 7000 unieke bezoekers (eerder werden geen cijfers bijgehouden)

Feest der herkenning

Daar kan Amsterdammer Sam van Oort (25) over meepraten. Hij ging een jaar geleden voor het eerst naar Apenkooigym en deed sindsdien acht keer mee. ''Het is geweldig om te zien dat iedereen bloedfanatiek wordt, ongeacht leeftijd. Je wordt in het spel gezogen en denkt even niet meer na: het is net alsof je weer een kind bent.''

Ook Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU, speelde in zijn jeugd apenkooien. Hij snapt dat volwassenen blij worden wanneer ze meedoen aan het spel. ''Het is een feest der herkenning. Mensen associëren het spel met plezierige herinneringen uit hun jeugd. Daardoor krijgen de hersenen direct een dopaminestoot, waardoor er een gevoel van geluk wordt ervaren.''

Rachel de Jong is locatiemanager van Apenkooigym in Groningen. Ze merkt dat volwassenen terug in de tijd gaan zodra ze de apenkooi instappen. ''Dat begint al bij de uitleg van de regels. Mensen weten vaak nog hoe er gespeeld moet worden. Maar ook de gymzaal, met de banken, touwen en speeltoestellen brengt een hoop herinneringen met zich mee.''

Verstand op nul

Kuin ziet een trend in de maatschappij. ''Het leven wordt steeds drukker. Dat geldt met name voor starters. Hun leven is serieuzer geworden. Ze zijn een carrière aan het opbouwen en er is minder tijd voor ontspanning. Voor deze groep is het heerlijk om een balletje te gooien en een beetje vals te spelen. Om het verstand even op nul te zetten.''

Scherder onderstreept die zienswijze. ''Ons cognitieve brein wordt gedurende de hele dag belast: rustmomenten zijn er bijna niet omdat onze smartphone veel aandacht opeist. Daardoor komen neuronale systemen als mijmeren en creatief zijn niet tot uiting. Bij een spel als apenkooien zijn we niet gebonden aan veel regels. Die vrijheid maakt dat de hersenen even niet belast worden waardoor de neuronale systemen wél werken.''

Fitgirls

Apenkooigym zet zich af van de fitboy/fitgirl cultuur. ''Wij zijn een mooie tegenhanger, denk ik'', zegt De Jong grinnikend. ''De fitboys en girls zijn bezig met hoe ze er in de spiegel uitzien. Maar wat wij doen heeft niets te maken met uiterlijk. Het gaat om plezier, zonder verplichtingen.''

Het sportbedrijf verzorgt steeds meer evenementen, ook buiten de gymzaal. ''Laatst waren we met een spel bezig in een park. Naast ons was een groep mensen aan het puffen en steunen tijdens een bootcamp. Ik kon gewoon aan die mensen zien dat ze een beetje jaloers waren op het plezier dat wij hadden. Oké, spieren krijg je er misschien niet van, maar zeker wel een goede cardio. En boven dat: een goed humeur.''