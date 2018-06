24 uur in Leiden

Leiden is een perfecte stad om door te dwalen: eeuwen oud, ongekend mooi en niet te groot. Tijdens een wandeling van het station naar het historische centrum blijkt dat al gauw.

9.00 uur

Ontbijt in de Breestraat

Aan koffie- en ontbijtzaakjes geen gebrek in Leiden. Aan de Breestraat bijvoorbeeld, waar bij Van de Leur goede opties op de kaart staan. Op een minder mooie dag is er binnen genoeg plek. Op een zonnige dag wordt ontbijt in de tuin achter het mooie pand geserveerd. Ook Chummy op nummer 97 in dezelfde straat is een fijne zaak.

Breestraat 117 (Van de Leur), 97 (Chummy)

10.00 uur

Winkelen in de Pieterskerk-Choorsteeg en..

In de oude, smalle straten van Leiden zitten veel bijzondere winkels verstopt. Van hippe meubelzaken tot vintage- en antiekwinkels. Neem nou de Pieterskerk-Choorsteeg, waar De Winkel in Leiden en Concept Store Mei het binnenstappen waard zijn.

Pieterskerk-Choorsteeg 18 (Concept Store Mei), 19 (De Winkel in Leiden)

..door naar de Burgsteeg

De weg naar de beroemde Leidse Burcht. Op weg naar de burcht zijn er meer dan genoeg winkels die je naar binnen proberen te trekken, zoals Pluum.

Burgsteeg 2 (Pluum)

12.00 uur

Uitkijken over Leiden

Je moet er een paar trappen voor omhoog, maar het is de kleine inspanning meer dan waard. In de burcht waan je je jaren terug in de tijd. Het uitzicht over de stad is ongelofelijk mooi, helemaal nu de bomen in bloei zijn. Aanrader! En hartstikke gratis.

Van der Sterrepad 5 (De burcht van Leiden)

Lunch aan de Aalmarkt

Het is maar een klein stuk lopen naar de Aalmarkt, die kortgeleden vernieuwd is. Het aantal opties voor de lunch is groot. Aan het water binnen bij Logica óf in de tuin bij Brownies en Downies. En dan is er ook nog Barista Café: een zaak met meerdere verdiepingen en een rustig terras in de tuin.

Stille Rijn 11 (Logica), Aalmarkt 11 (Brownies en Downies), Catharinasteeg 5 (Barista Café)

13.30 uur

Museumbingo

Aan musea geen gebrek in Leiden. Kiezen kan nog weleens de nodige lading stress opleveren. Want of je nou het Museum Volkenkunde bezoekt, ronddwaalt door de waanzinnige botanische tuinen van Hortus botanicus Leiden, het Rijksmuseum van Oudheden bekijkt of voor de gratis openluchttentoonstelling Beelden in Leiden bij de Hooglandse Kerk gaat: niet een museum zal tegenvallen.

PS Op zaterdag 2 juni wordt de tiende editie van Museumnacht Leiden georganiseerd.

Steenstraat 1 (Museum Volkenkunde), Rapenburg 73 (Hortus botanicus Leiden) Rapenburg 28 (Rijksmuseum van Oudheden)

15.30 uur

Slenteren door de straten, chillen in het park

De oude straten van Leiden lenen zich perfect voor een dwaalsessie. De tuinen achter veel koffiezaken en ongekend veel verstopte hofjes, zorgen vaak voor een verrassing.

Aanrader: struinen door de straten met het Van der Werfpark in het vizier. In het stadspark staan gigantisch oude bomen, een perfecte plek om te relaxen.

16.00 uur

Borreltijd

Een Leids biertje aan het water bij bierbrouwerij Stadsbrouwhuis of een koud drankje bij Bar Lokaal bij de Hooglandse Kerk: slechts twee van de goede opties voor een borrelpauze in de binnenstad.

Aalmarkt 1-3F (Stadsbrouwhuis), Hartesteeg 13 (Bar Lokaal)

18.30 uur

Eten op het water

De Leidse terrassen aan de gracht zijn bijzonder. Waarom? Omdat er terrassen op boten zijn opgebouwd. Een absolute pre tijdens een dagbezoek aan Leiden is - als het weer het toelaat - een diner op het water. Verspreid over het centrum liggen meerdere drijvende terrassen zoals Aan de Rijn, helemaal aan het eind.

Nieuwe Rijn 37 (Aan de Rijn)

20.00 uur

Filmhuis, openlucht bioscoop of jazzcafé

Vraag een 'Leienaar' naar café De Twee Spieghels en hij weet waar je het over hebt. Het jazzcafé is niet voor niets een klassieker: op bijna iedere avond van de week wordt er live jazzmuziek gespeeld.

Ook een klassieker, maar dan voor een filmavond is bioscoop Trianon Theater. Naast grote Hollywoodproducties, draaien er ook arthouse films.

Nieuwstraat 11 (De Twee Spieghels), Breestraat 31(Trianon Theater)

PS Op 7, 8 en 9 juni kun je om 22.30 uur in Leiden gratis naar de openluchtbioscoop op het Pieterskerkplein.