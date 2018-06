Weekendtips Utrecht: gratis optredens en biomarkt

Biomarkt - Leidsche Rijn

Het is de eerste zondag van de maand en dat betekent: biomarkt in Leidsche Rijn. Rond de Metaal Kathedraal kunnen bezoekers veel verse groenten, maar ook brood en kaas kopen bij een van de biologische marktkramen. Er is ook een muzikaal programma (optredens vanaf 11.15 uur).

Waar: Metaal Kathedraal

Wanneer: 2 juni, van 11.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Gratis feest - TivoliVredenburg

Zaterdag 2 juni staat TivoliVredenburg in het teken van dertig. Dertig dj’s uit 030 draaien sets van ieder dertig minuten. De Pandora, het plein rond Pandora en Plein 6 zijn het terrein van de draaiende helden die bezoekers misschien kennen van Utrechtse festivals en feesten. Veel afwisseling in muziekgenres, het gaat alle kanten op. Fijne bijkomstigheid: het feest is gratis te bezoeken.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 2 juni van 23.00 tot 05.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Buurten bij Kanaalzicht - Muntsluis

Op de Muntsluis bij café Kanaalzicht is op zaterdag een buitenfeest met twee podia. Er treden tien dj’s of bands op en er zijn foodtrucks. Het gratis festival verbindt de wijken Lombok en Oog in Al met elkaar.

Waar: De Muntsluis

Wanneer: zaterdag 2 juni vanaf 12.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Tropische vlinderfestival - Botanische Tuin

Het Tropische Vlinderfestival opent op 1 juni in de Botanische Tuinen. Tijdens het festival kunnen bezoekers kijken naar heel veel verschillende soorten kleurrijke vlinders, rupsen en poppen. Met een beetje geluk zie je hoe een rups verandert in een pop en een pop in een vlinder.

Waar: Botanische Tuinen

Wanneer: vanaf 1 juni, 10.00 uur (loopt tot 16 september)

Prijs: 7,50 euro (volwassenen), kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen

Meer informatie

Culturele zondag - Domplein

Zondag 3 juni is het Culturele Zondag in Utrecht. Deze editie staat in het teken van muziek. Op verschillende plekken in de stad treden zangers, bands en dj’s op. Op het grote podium op het Domplein bijvoorbeeld, waar de hele dag optredens gepland zijn. Maar ook op verrassende, niet alledaagse locaties in het centrum.

Waar: Domplein

Wanneer 3 juni van 10.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Schrijfcafé - Louis Hartlooper

Schrijvers ontmoeten elkaar tijdens Het Schrijfcafé, dat iedere eerste zaterdag van de maand plaatsvindt bij het Louis Hartlooper Complex. Inspiratie opdoen, sparren met andere schrijvers of advies vragen aan een schrijfdocente; het kan allemaal. Samen wordt gewerkt aan schrijfopdrachten en er is iets te eten en te drinken.